Ultime Notizie Roma del 23-04-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il decreto fuori Italia con cui il governo ha stanziato 25 miliardi di euro per il contrasto al coronavirus sei al rush finale ieri il governo ha posto la questione di fiducia alla camera la cui votazione è in programma stasera alle 20:15 voto finale definitivo sul provvedimento però dovrebbe arrivare nel primo pomeriggio di venerdì Fratelli d’Italia lega e hanno detto che si riservano di decidere quell’atteggiamento tenere sei pratica Romain ostruzionismo sulla base dell’accoglimento dei loro ordini del giorno da parte del governo e dal 4 maggio si potrebbe rallentare non stravolgere le regole del da una consente spostamenti anche fuori dal comune di residenza ma non tra una regione è un’altra è una delle ipotesi la quale lavoro il governo per la fase 2 il piano dovrebbe essere presentato entro sabato altra ipotesi autorizzare dalla metà di maggiol’apertura del negozio al dettaglio poi di bar ristoranti nella videoconferenza con la task force colao ha detto che la ripartenza riguarderà l’inizio al massimo 2,7 milioni di lavoratori la ripresa Dipenderà Comunque dalla condizione sanitaria della curva dei contatti la revisione delle misure di distanziamento sociale non significa un liberi tutti ma non possiamo chiedere chiudere i cittadini in casa per sempre queste parole del premier Conte nel corso della cabina di regia con regioni ed enti locali di ieri sera la sindaca di Roma Virginia raggi ha chiesto per i comuni italiani un ristoro Per la mancata bigliettazione per i trasporti pubblici al governatore della Sicilia nello Musumeci Conte avrebbe promesso di fare ogni sforzo per il turismo oggi si terrà anche la conferenza delle regioni andiamo a chiudere con lo sport i top club europei sono a rischio bancarotta Qualora non dovesse concludersi la stagione per il coronavirus è l’allarme lanciato ad Adriano Galliani intervistato ieri da Telelombardia i conti così strada saltano per aria detto con l’indebitamento di club e la perditaDavide le televisioni la situazione potenzialmente drammatica non è solo l’ultima rata dei diritti TV a mancare mancano i ricavi da stadio i 400 milioni che la Uefa deve ancora distribuire per le coppe europee del ingaggi Non possono bastare ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa