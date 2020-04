Ultime Notizie Roma del 23-04-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio virus.com se fate due non è libera tutti ma con prudenza facciamo ripartire l’Italia le misure saranno presentate entro la fine della settimana il premier lockdown non si può potare ma l’uscita deve avvenire in sicurezza sindacati restano aperte tante altre questioni l’aggiornamento di oggi della protezione civile per registrare un incremento dei casi totali di 3370 unità che porta il totale Nazionale 180 7337 i deceduti a oggi sono 25085 437 in più rispetto alle precedenti 24 ore mentre i guariti sono 54543 li attualmente positivi sono 100 7699 dei quali 23805 sono ricoverati con sintomi 2384 in terapia intensivae 81510 in isolamento domiciliare i tamponi finora effettuati sono 1513551 il dato significante ed è molto significativa Che gli attualmente positivi scendono di 10 unità rispetto alle precedenti 24 Ore 8 paziente 4 operatori sanitari dell’ospedale di Lavagna in provincia di Genova sono risultati positivi dopo che nel reparto di medicina è stato curato senza accorgimenti un 41enne con una polmonite bilaterale dovuta alla coronavirus L’uomo in precedenza aveva avuto una diagnosi negativa tanto che era stato mandato a casa da reparto covid-19 rilevante dopo un tampone negativo Poi era entrato nell’ ospedale di Lavagna in reparto nonil comitato ha deciso di intensificare le proprie convocazioni il ciclo dell’attività Esse connessi alla luce delle connessioni viventi tra la persistenza dell’emergenza del coronavirus e le implicazioni con la sicurezza pubblica abbiamo in Cina che ha registrato ieri 10 nuovi casi di infezione da covid-19 di cui sei importati e quattro individuati nelle province di heilongjiang e guangdong la commissione sanitaria nazionale che non ha rilevato ulteriori decessi aggiornato il numero di contagi di ritorno a 1616 di cui 820 risolti con la guarigione 793 sotto pure che comprensivi di 37 in gravi condizioni i casi a livello nazionale sono saliti 80 2798 tra 959 pazienti ancora in cura 4632 decessi 76207 persone Guarite i nuovi asintomatici sono stati 27 portando il conto totale a 984 di cui 166 provenienti dall’estero tutti attualmente sotto osservazioneE questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa