Ultime Notizie Roma del 23-04-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione il Governo è al lavoro sul allentamento delle restrizioni nella fase 2 dal 4 maggio si potrebbero consentire gli spostamenti anche fuori dal comune di residenza ma non da una regione a un’altra da metà maggio dovrebbe arrivare l’apertura dei negozi al dettaglio poi di bar e ristoranti per la ripartenza riguarderà all’inizio al massimo 2,7 milioni di lavoratori la revisione delle misure di distanziamento sociale non significa un liberi tutti ma non possiamo chiudere i cittadini in casa per sempre ha detto con te nel corso della cabina di regia con regioni ed enti locali ieri sera in America Latina ci sono 20 mila casi in 48 ore per L’ottavo giorno la Cina non registra morto il governatore della Giorgia sfida Trump verso la riapertura di Hulkcriticità L’Italia non vuole farsi pagare i debiti da nessuno li abbiamo sempre pagati da noi e siamo sempre stati corretti l’anno scorso avevamo previsto un rapporto deficit PIL 22 abbiamo chiuso come sei Quindi siamo stati più virtuosi delle nostre previsioni così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio Sky Tg24 sottolinea come sia necessaria la pompa del governo per far fronte all’emergenza coronavirus In questo momento come tutte le squadre spiega quando un capitano deve calciare il rigore decisivo Siamo tutti con il capitano e gli chiediamo di cacciarlo nel migliore dei modi per crediamo in lui bisogna sostenere il Presidente del Consiglio in questa trattativa difficilissima e in Lombardia l’assessore regionale al Welfare ha specificato che centri prelievi saranno attivi ci siamo Mi percorsi sono stati definiti partono i test sierologici in 14 centri per via di Lombardi delle province di Bergamo Brescia Lodi e Cremona dal 29 aprile analisispesa tutta la regione lo ha confermato Giulio gallera specificando che centri prelievi saranno attivi da oggi ad Alzano Nembro Albino Codogno Lodi e da venerdì a Brescia Manerbio Desenzano chiari e monti oltre a Casalmaggiore Soresina Cremona e crema e continuiamo a parlare di coronavirus e che circolava in Spagna Già da metà febbraio lo sostiene uno studio dell’Istituto di sanità spagnolo III riportato da El Pais secondo il quale non c’è stato un paziente zero ma una moltitudine di casi contemporaneamente la ricerca guidata dal biologo Francisco dimostra che già dal 14 febbraio circolavano tracce del virus in Spagna dal 18 febbraio a Madrid il 23 febbraio il coordinatore dell’emergenza del Ministero della Salute spagnola Fernando Simon Aveva dichiarato che in Spagna non ci sono nella malattia viene trasmessa nei attualmente abbiamo alcun caso noi per il momento ci fermiamo qui l’informazione Torna più tardi buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa