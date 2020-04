Ultime Notizie Roma del 23-04-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli viviamo tempi straordinari Siamo di fronte alla più grande prova dalla seconda guerra mondiale in gioco c’è la tenuta dell’Europa l’ho detto Anche la Merkel parlando in vista del Consiglio Europeo di oggi una cosa Chiara dovremmo essere pronti ad dai contributi chiaramente più alti per il bilancio europeo aggiunto Merkel nella pandemia bisogna agire in modo veloce autorizzare dalla metà di maggio prima l’apertura dei negozi al dettaglio poi di bar ristoranti e l’idea sul tavolo del governo in vista della fase 2 l’ipotesi è che il 4 maggio queste attività respira ancora per me ma con la possibilità di eccezioni come consentire la vendita da asporto per la ristorazione che si aggiungerebbe alle consegne a domicilio già per me se non sarebbero ancora definite da te ma un’ipotesi sarebbe fargli aprire negozi da lunghila ristorazione dal 18 la Cina ha annunciato la donazione di altri 30 milioni di dollari Aloe msm gli sforzi di sostegno alla cooperazione internazionale nella lotta al trovi 19 lamotta annunciata dal portavoce del Ministero degli Esteri junsheng segue la prima donazione fatta sempre da Pechino in precedenza del valore di 20 milioni di dollari sblocco dei fondi statunitensi all’agenzia dell’oro decisa da Donald Trump lamentando un ruolo troppo filocinese della ms un lavoro non impeccabile nella prevenzione della pandemia alla riunione del governo con i capigruppo di maggioranza sul decreto di aprile A quanto si apprende da diverse fonti l’incontro previsto alle 9 con i ministri Roberto Gualtieri e Federico dinca è stato rinviato a domani una dirigente stai dipendenti dell’azienda sanitaria provinciale di Catanzaro e 8 lavoratori dell’Azienda Ospedaliera pugliese Ciaccio sono stati interdetti dall’eserciziopubblico servizio con durate variabili tra 3 mesi un anno al termine di un’inchiesta contro l’assenteismo coordinata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro è condotta dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria complessivamente gli indagati sono 57 i sospesi sono impiegati delle strutture amministrative due richiedenti asilo sull’isola di Lesbo sono stati colpiti e feriti dalla polizia per aver violato la quarantena in posta contro il coronavirus si tratta di un iraniana e 1 piano portato nell’infermeria del campo profughi di Moria con ferite di arma da fuoco e poi ricoverato in ospedale le loro condizioni non sono gravi ed è tutto grazie per averci seguito e vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa