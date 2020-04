Ultime Notizie Roma del 23-04-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli autorizzare dalla metà di maggio prima l’apertura dei negozi al dettaglio poi di bar ristorante l’idea sul tavolo del governo in vista della fase 2 l’ipotesi è che il 4 maggio Queste attività sono ancora ferme Ma con la possibilità di accettazione come consentire la vendita da asporto per la ristorazione che si aggiungerebbe alle consegne a domicilio già permette non ne sarebbero ancora definite da te ma ogni notte ti sarebbe far riaprire negozi dal 11 maggio la ristorazione dal 18 maggio permettere gli spostamenti anche fuori dal proprio comune all’interno delle singole regioni del maggio lasciando però in vigore limiti della mobilità intraregionale è l’ipotesi A quanto si apprende da due punti sul tavolo del governo niente di deciso viene spiegato ma questo sarebbel’orientamento prevalente Donald Trump annunciato nella briefing alla Casa Bianca sul coronavirus di aver firmato l’ordine esecutivo che limita l’immigrazione negli Stati Uniti sospendo Per 60 giorni la Green Card Sono certo che l’epidemia di coronavirus ci sarà in autunno ma saremo più preparati se sarà grande o piccola Dipenderà dalla nostra proposta lo ha detto a Anthony Fauci l’autorevole virologo della Task Force statunitense coronavirus Mentre il governo torna a trovare tempo e denaro per nuova itasforum app di tracciamento e spartizione di poltrone oggi migliaia di cittadini e imprese ancora attendono risposte i soldi promessi per arrivare a fine mese il governo faccia meno problemi via più risposte gli italiani non possono attendere oltre lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni i casi positivi di coronavirus in Israele sono saliti oggi a qua592 mentre i decessi hanno raggiunto la cifra di 191 l’ho reso noto il Ministero della Sanità i malati gravi sono 136 e 8 % in meno rispetto ai quali di questi 100 per te sono in rianimazione le guarigioni sono state finora 5334 altri 14 membri dell’equipaggio sulla nave da crociera Costa nel Golfo di Nagasaki in Giappone sono risultati positivi al coronavirus sta portando il totale dei contagi a 48 e tra questi ci sono due italiani e cercati alle 623 persone che compongono il personale della nave sulla quale non si trova la passeggeri è stato chiesto di rimanere in cabina c’è bene un numero di almeno 130 membri Deve rendersi operativo per la regolare manutenzione dell’imbarcazione Fede tutto Per ora grazie dell’ascolto appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa