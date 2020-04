Ultime Notizie Roma del 23-04-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale da Roberta Frascarelli Buon pomeriggio emergenza coronavirus aggiungere al prossimo bilancio Unione Europea pluriennale 2021-2027 un fondo temporaneo e mirato per la ripresa il recovery Fund dotato di 300 miliardi di euro è una delle principali proposte contenute in un documento interno della commissione europea elaborato in vista del vertice Unione Europea di questo pomeriggio nel documento viene indicato un pacchetto iniziativa destinata integrare il bilancio pluriennale e a mobilitare almeno 2000 miliardi di euro per ridare slancio all’economia e colpite dalla crisi l’INAIL ha pubblicato il documento tecnico sulla fase 2 con le misure di contenimento e prevenzione nei luoghi di lavoro la pubblicazione approvata dal comitato tecnico scientifico istituito presso la Protezione Civile sottolinea chemappate tutte le attività prevedendo di norma per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni l’utilizzo di una mascherina chirurgica la mascherina è raccomandata In ogni caso anche all’interno dei mezzi pubblici oltre al distanziamento Sociale c’è anche la possibilità di utilizzare la leva scaricare ovvero il diverso prezzo dei biglietti per evitare ogni tipo di assembramento nel trasporto pubblico nella bozza di lavoro del Ministero dei Trasporti alla cabina di regia della Fase due che si è potuta visionare L’obiettivo è evitare ogni tipo di assembramento e dunque con un eventuale applicazione di leve tariffarie per distribuire la domanda ovvero con tariffe diverse a seconda dell’orario un nuovo appello alle autorità competenti a intervenire sulla speculazione e le difficoltà di distribuzione di mascherine arriva da Federfarma che chiede di poter vendere dispositivi di protezione a prezzi imposti Senza inutili adempimenti burocratici che annuncia di essere costretta in assenza diniente a suggerire alle farmacie di astenersi dalla vendita di mascherine sono introvabile dei prezzi altissimi spiegano Con la conseguenza di multe e sequestri per problemi di cui farmacisti non sono responsabili Ma le prime vittime Mi è dispiaciuto sentire parole Non dico di sostegno ma di vicinanza di alcune scelte fatte dal governo di sinistra sul messe così leader della Lega Matteo Salvini ha risposto a una domanda tu lo smarcamento di Silvio Berlusconi che si è detto pronto a votare Sì al mest anche gli elettori di centro-destra di Forza Italia e della Lega vogliono con partenza ogni un’alternativa una sinistra che sui temi dell’economia non è all’altezza aggiunto Salvini in diretta sul Seven Gold il 70% degli editori tatuando programmando la cassa integrazione i titoli pubblicati nel corso del 2020 si stimano in 21 mila anche se si concretizzerà il recupero le novità in uscita bloccate sono dolci544,5 milioni di copie non saranno stampate e i titoli in meno da tradurre saranno 2900 ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa