Ultime Notizie Roma del 23-04-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Di nuovo buon pomeriggio dalla redazione da Roberta Frascarelli l’INAIL ha pubblicato il documento tecnico della fase 2 con le misure di contenimento e prevenzione nei luoghi di lavoro la pubblicazione approvata dal comitato tecnico scientifico istituito presso la Protezione Civile sottolinea che vanno mappate tutte le attività prevedendo di norma per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni l’utilizzo di una mascherina chirurgica la mascherina è raccomandato in caso anche all’interno dei mezzi pubblici oltre al distanziamento Sociale sulle mascherine appello anche di Federfarma che chiede un accordo sul prezzo di vendita dei dispositivi Oppure lo stop alla vendita il premier Giuseppe Conte ha annunciato nella cabina di Regia la campagna viaggio in Italia che il governo lancerà in vista della prossima estate ricercatori di demoscopicala notte gialla turismo Nazionale potrebbero arrivare benefici per 21 miliardi di euro sarebbero Infatti rilevanti le cifre del mercato autoctono ben 278 milioni di presenze che potrebbero dare una boccata di ossigeno all’interno del comparto massacrato dagli effetti del coronavirus con una spesa pari appunto a 20,6 miliardi sono le vacanze all’italiana potrebbero compensare almeno del 30% il probabile crollo dei turisti stranieri nel nostro paese Che nel 2019 hanno superato quota 216 mila i presente le guardie della rivoluzione iraniana e sono pronte ad attaccare le navi degli Stati Uniti terroristi se queste dovessero effettuare manovre ostili lo ha detto il comandante degli stessi pausa dal Generale Austin salami citato dalla televisione di sera una con una risposta speculare le parole del Presidente americano Donald Trump che ieri aveva minacciatole navi da guerra iraniane dal golfo se avessero compiuto azioni ostili Contro quelle americane Benino perché l’Europa ha commesso errori in partenza però ha messo i soldi sulla bici e a mettere i soldi per la bei ha tolto il papo disabilità ha messo 100 miliardi per la disoccupazione i 37 miliardi del mese oggi troveranno un compromesso all’europea positivo per dire che essi saranno gli risponde matrona chiede 2500 miliardi bene così Matteo Renzi in diretta su RTL 102 5 tra un anno torna il tempo bello per vedere il leader di Italia viva ma se quest’anno muoio sai che me ne faccio Ecco perché è giusto prendere i soldi in Europa Ecco perché sono ridicoli dei grillini a quelli visti e dicono di no al mese il mezzo è un prestito a condizioni agevolate Allora dici di non prendere il prestito se te lo puoi permettere non loMa se sei con l’acqua alla gola e te lo daranno condizioni buone lo prendi eccome E non a caso con te Ha trovato una formula abbastanza arzigogolata per dire che naturalmente prenderà questo prestito aggiungerei la newco per l’Alitalia noi riteniamo che possa partire entro le prime settimane del mese di giugno con necessari passaggi lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Stefano patuanelli in audizione alla commissione trasporti della camera precisando che la nuova Alitalia inizialmente sarà in mano pubblica ma poi io ritengo aggiunto che può essere valutato in un momento successivo l’eventuale mantenimento totale della compagnia in mano pubblica o scelto di esserci in questo momento difficile da una parte perché penso che la musica non fermarti E perché a questo progetto ha lavorato con dedizione per un anno dall’altra perché lo devo rifare la mia Famiglia allargata che aspettavano e chiedevanoGhemon spiega così la sua decisione controcorrente rispetto alla maggioranza dei suoi colleghi di uscire con un nuovo lavoro discografico dal titolo scritto nelle stelle che racchiude nelle tracce una maggior consapevolezza di se dal 24 aprile co-produzione Carosello Records & arpels first ed è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa