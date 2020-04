Ultime Notizie Roma del 23-04-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno un’informazione quasi metà delle persone morte per coronavirus in Europa erano residenti di case di cura ti ho detto direttore regionale dello e mezza Europa in una conferenza stampa il quadro su queste strutture profondamente preoccupante ha sottolineato ancora c’è un urgente ed immediato bisogno di ripensare il modo in cui operano le case di cura oggi nei mesi a venire concluso il direttore ora parliamo delle restrizioni sui trasporti Quando inizierà la fase 2 per tutti i passeggeri l’obbligo di tenere i guanti e mascherina per la durata del volo nel caso dei treni e bus la possibilità di eliminare il controllo dei biglietti la vendita a bordo sono queste alcune delle misure previste una bozza di lavoro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativa la regolamentazione anti contagio da coronavirus nel settore trasporti aprende l’ansia possibili tariffe diverse per orario anche sensiunici stazioni l’economia alla newco per Alitalia riteniamo che possa partire entro le prime settimane di giugno inizialmente tremano tu in un momento successivo eventuale mantenimento totali mano dello stato ha detto il ministro dello sviluppo economico patuanelli in audizione alla commissione trasporti della camera in merito alla dotazione economica nata in periodo per un prestito di 400 milioni nonostante l’enorme perdita di questo mese e mezzo ho fatto Nelli da sicura che sarà sufficiente per accompagnare fino a maggio amministrazione straordinaria ultime notizie chiusura del 4 maggio riprenderanno Lotto e SuperEnalotto e quanto previsto dal nuovo decreto dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli sulla ripresa delle attività dopo la tonica sospensione totale dei giochi e lotterie decisa il 21 marzo scorso l’estrazione impiega effettuati nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria e tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa