Ultime Notizie Roma del 23-04-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno economia in apertura per le nuove misure da mettere in campo contro i danni economici del coronavirus il governo si sarebbe apprestando secondo quanto si apprende da più fonti a chiedere Parlamento uno scostamento dagli obiettivi didattici Sepino 55 miliardi tu questo modo l’indebitamento complessivo per il 2020 salirebbe di qualche decimale oltre il 10% i numeri saranno indicati nel Def per il quale atteso un figlio dei ministri cosa si può utilizzare per la tarda serata di oggi la cabina di regia slitta a domani oltre duemila miliardi per un piano per la ripresa attraverso iniziative Mirate Ma incardinate pure parallele al bilancio pluriennale 2021-2027 partendo da una dotazione di base di circa 1000 miliardi questo l’obiettivo del pacchetto di proposte messi a punto dalla Commissione Europea che inoltre propone unrispondo da 300 miliardi che si aggiunge ai tre strumenti Next Day jour per un totale di oltre 500 miliardi già concordati a livello di euro gruppo ed al bundestag Merkel del Consiglio Europeo di oggi aperte in gioco c’è la tenuta dell’Europa e sottolinea che dovremmo essere pronti a dare i contributi più alti per il bilancio europeo nel documento tecnico sulla parte lui e contenente le misure di contenimento e prevenzione nei luoghi di lavoro chiede di prevedere di norma per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni utilizzati una mascherina chirurgica a mascherina raccomandata In ogni caso anche all’interno dei mezzi pubblici sulle macchie l’appello di Federfarma accordo sul prezzo oppure Stoppa vendita ultima notizia in chiusura sulle muratori e sono state raccolte 660000 domande di sospensione di imprese e famiglie sono dati 3 aprile dimostrano che la misura funziona ha detto il direttore generale dell’abi Giovanni Sabatini in audizione alla camera sui €25000 dopo aver chiarito che non è necessario presentare bilancio ultima dichiarazione dei redditiprocedura estremamente semplice la banca fa la verifica che non ci siano posizioni deteriorati inserisci i dati e da quel momento parte la procedura che si conclude tra le 24 e le 72 ore il sistema staff aggiunto sabati e tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

