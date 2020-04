Ultime Notizie Roma del 23-04-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno spaziali formazione emergenza coronavirus il bilancio di oggi 23 aprile festa alto il numero delle vittime 474 registra un netto calo del numero di persone positive – 851 porto per nuovi casi positivi ancora 2646 tamponi fatti oltre 66.000 e al minimo da inizio PD mi ha solo il 4% In sostanza un insetto ogni 25 Tivoli delle ultime 24 ore sono stati invece tu hai da 33 dati positivi ad esclusione di quello drammatico delle vittime che proiettano il paese verso una fase due quella della allentamento delle restrizioni sugli spostamenti in cui diventerà ancora più centrale il mantenimento di norme come del cambiamento sociale che l’utilizzo delle mascherine per evitare una recrudescenza del contagio dei casi più gravi fanno sapere gli esperti è quasi metà delle persone morte pererano residenti di case di cura lo ha detto il direttore regionale dello e mezza Europa in una conferenza stampa il quadro su queste strutture è profondamente preoccupante ha sottolineato ancora c’è un urgente bisogno di ripensare il modo in cui operano le case di cura oggi nei mesi avvenire concluso il direttore ora parliamo delle restrizioni sui trasporti Quando inizierà la fase 2 per tutti i passeggeri l’obbligo di tenere guanti e mascherina per la durata del volo nel caso dei treni e bus la possibilità di eliminare il controllo dei biglietti la vendita a bordo sono queste alcune delle misure previste una bozza di lavoro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativa la regolamentazione anti contagio da coronavirus nel settore trasporti a quanto apprende l’ANSA possibili tariffe diverse per orario anche se stazioni l’economia alla newco per Alitalia riteniamo che possa partire entro le prime settimane di giugno inizialmente tra in mano pubblica non può aggiungere in un momento successivo l’eventuale mantenimento totale in mano Devoho detto il ministro dello sviluppo economico patuanelli in audizione alla commissione trasporti della camera in merito alla dotazione economica nata in periodo covid-19

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa