Ultime Notizie Roma del 23-04-2021 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio potrebbero essere 14 le regioni 2 province autonome ad andare in zona gialla a partire dal 26 aprile nessuna regione dovrebbe restare rosse 530 arancioni per queste ci sarebbero La Basilicata la Calabria la Sicilia e la Sardegna per la quale ci sono ancora alcuni dubbi diventerebbero Gialle Abruzzo Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Molise Marche Piemonte Bolzano Puglia Toscana Umbria e Veneto le decisioni Sulla base del monitoraggio l’esame della cabina di regia che si apprende rileva un lieve calo dell’incidente dei casi di covid a 159 Ma resta complessivamente levate lontana la soglia di sicurezza il presidente Federica dopo l’attacco di ieri alle scelte del governo su Sky Tg24 spiega di attendere una risposta dal premier alla richiesta di un incontro e sottolinea Ci terrei a farvi presente la posizioneAttiva delle regioni che quando diciamo che qualcosa non va lo facciamo per migliorare la provincia di Bolzano lunedì apriva ai locali interni dei ristoranti avrà accesso solo chi ha un test negativo Chi è vaccinato guarito il coronavirus è previsto da un’ordinanza che il governatore Arno kompatscher l’indice RT nazionale di contagio del coronavirus in Italia scende ancora e raggiunge 40 81 rispetto lo 085 della scorsa settimana emerge secondo quanto si apprende dell’ultimo monitoraggio settimanale del Ministero della Salute dell’istituto superiore di sanità sull’andamento dell’epidemia per il periodo 12-18 aprile Entra oggi in vigore il decreto che prevede riapertura da 26 aprile astrazeneca oggi il nuovo fare il problema sulla Seconda dose scuole cablate sviluppo della telemedicina e passaggio al idrogeno in quasi finito il restyling del Piano Nazionale di riprese residenza del governo draghi da 221 miliardi che oggi farò un primo passaggio in consiglio dei ministri per ottenere il via libera finale solo dopo lo chiede le camere luce verde intanto del parlamento al def e allo spostamento di bilancio di 40 minsu scuole e non solo sentiamo Marcello Pacifico presidente del sindacato a mi segni di nuovo colpo di scena tengono banco gli emendamenti suggeriti da ANIEF e da udire Per consentire la mobilità straordinaria di Heidi Sarebbe una cosa molto molto importante si andrebbero ad abolire i vincoli che hanno impedito in questi anni a docenti personale ATA ma anche a persona dirigenti scolastici in regioni diverse distanti centinaia di chilometri da casa con l’impossibilità anche di potersi riunire nel weekend a causa anche delle norme anti compiti sul distanziamento divieto di spostamento tra finalmente andrebbe a coniugare rispetto a una platea di posti Vacanti e disponibili andrebbe a dare finalmente giustizia e fare in modo che queste personei lavoratori possono Finalmente anche lavorare vicino casa non rinunciando ai propri effetti è una norma ragionevole proprio perché ci sono migliaia di posti disponibili e tra l’altro rispetto la Costituzione la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli per ricercare il lavoro dei vari territori del paese non creare dei paletti ancora la nostra è una repubblica unità è una repubblica che anche se ha le sue differenze con le autonomie regionali e anche con con una maggiore disposizione da parte delle regioni sulle sulla normativa che vincola anche i lavoratori nel territorio da questi questi vincoli comunque devono essere fare in modo che tutti quanti sia coloro che hanno prodotto domanda di mobilità per sono più di duecentomila sia i 1000 dirigenti scolasticiche vorrebbero trasferirsi anche riassunto degli ultimi anni possono scegliere la sede più paura per il secondo giorno l’India registra record mondiale di nuovi casi di covid e 332730 nelle ultime 24 ore per un totale di 16 milioni lo riporta il Guardian impennata di morti 2263 in un solo giorno 186920 dall’inizio della pandemia continua l’emergenza ossigeno negli ospedali ognuno Demis e strutture hanno finito le scorte da ieri sera i morti per covid e negli Stati Uniti Sono a quota 570082 su 32 milioni di casi è quanto emerge dai dati della John Hopkins University negli Stati Uniti sono state somministrate finora 218 milioni di dosi di vaccino oltre 5 milioni di vaccinati con due dosi in Israele ed è tutto vi auguro un buon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa