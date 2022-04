Ultime Notizie Roma del 23-04-2022 ore 07:10

romadailynews radiogiornale sabato 23 aprile Buongiorno da Francesco Vitale in studio il segretario generale dell’ONU Antonio guterres Sara Kiev e la prossima settimana per incontrare il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj dopo aver visto omologo Russo Vladimir Putin lo hanno annunciato ufficialmente non ha comunicato il resto avrà un incontro con il ministro degli Affari Esteri dimitro culebra essere ricevuto dal Presidente Vladimir zelenski il 28 aprile si legge in una È nota l’incontro con invece è in programma martedì a Mosca il presidente ucraino volodymyr zelensky ha affermato che i partner occidentali hanno finalmente iniziato a fornire a chi avere armi di cui ha bisogno siamo stati ascoltati finalmente l’Ucraina Stai ricevendo esattamente quello che abbiamo chiesto Ha detto in un videomessaggio intanto alla periferia di Mario Pol è stata scoperta una nuova Fossa comune nel villaggio di Vidor ad ne potrebbero essereoltre 1000 cadaveri un membro dell’equipaggio morto 27 dispersi 396 tratti in salvo dalla muffa L’Ammiraglia della flotta russa del Mar Nero Colpita da missile Ucraina Il 13 aprile al largo di Odissea data è il bilancio fornito dal Ministero della Difesa Russo Come riportato da interfax è proprio all’affondamento della mosca sarà dedicata in un francobollo che sarà emesso dalle poste ucraine a maggio Intanto il comando Russo annunciato che in questa seconda fase dell’invasione l’obiettivo delle sue forze quello di prendere il pieno controllo del donbass dell’Ucraina Meridionale per ottenere l’apertura di un corridoio terrestre verso la Crimea Ma sì teme anche però desse fa paura la Trasmetti a un terremoto di magnitudo 5.7 è stato registrato ieri sera alle 20:08 in bosnia-erzegovina la scossa è stata avvertita in gran parte d’Italia dal friuli-venezia Giulia la campagna l’epicentro è stato localizzato una ventina di chilometri a est di storia che località non lontana da Mostar il capoluogo della Erzegovina dove sono stati segnalati di vita nel momento si contano morto un giovane in storia che èferiti un operaio di 41 anni di origini rumene è morto ieri in seguito alle decisioni di portare dopo essere stato falciato da un’auto Su un cantiere autostradale della A14 nel Ravennate secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale per Antonella e si trovava nei pressi dell’area di servizio di Sant’Eufemia in corsia Nord quando è stato travolto da una vettura in uscita sembra proprio Dalla vicina stazione carburanti profondo cordoglio stato espresso da Autostrade per l’Italia 4 persone tra cui due uomini una bambina sono stati feriti a colpi Darma da fuoco nella zona nord-orientale di Washington ha il presentatore della sparatoria avvenuta a led board School una scuola preparatoria per il college si sarebbe suicidato crediamo che si sia tolto la vita mentre gli agenti stavano entrando nell’appartamento dove si trovava Ha detto il capo della polizia della capitale Roberts Con te probabilmente si tratta di un sospetto che era stato identificato con Spencer 23 anni di fa il fax in Virginia è proprio ieri una ricerca evidenziato come in America Nel 2020 le armi siano diventati La prima causa di morte dei bambini e teenager E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di esco

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa