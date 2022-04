Ultime Notizie Roma del 23-04-2022 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il pieno controllo del donbass di tutta l’Ucraina meridionale fino ad essa lanciata la fase 2 della guerra Mosca degli noi obiettivi militari mentre Bruxelles lavora nuove sanzioni alla Russia una fonte Europea per vede che le prossime settimane saranno decisive nella notte il presidente Denise chi annuncia le armi che avevamo chiesto sono arrivate martedì vertice tra Stati Uniti e gli alleati in Germania per fare il punto sulla situazione mentre segretario dell’ONU guterres Volerà a Mosca per incontrare Putin le armi sono diventate che prima causa di morte di bambini e Teenagers americani Nel 2020 superando gli incidenti d’auto e quanto emerge da una ricerca basata sui dati dei centers for disease control and prevention GTA Liberale per la sanità due anni fa oltre 4300 giovani americani sono morti per ferite da arma da fuoco L’Unione Europea ha raggiunto l’accordo politico sul Digital Services Act il disegno di legge che impone agliuna maggiore responsabilità sui contenuti illegali che circolano sulle loro piattaforme l’accordo odierno è storico le nuove regole sfideranno e proteggeranno gli utenti on-line garantiranno libertà di espressione infortuni per l’impresa ha sottolineato il presidente della commissione europea Ursula von der layer terremoto di magnitudo sei registrato nel sud della Bosnia Erzegovina intorno alle 23:07 di venerdì sera secondo i dati l’epicentro nella zona di lubin già è nel ipocentro una profondità di 10 km da Costa è stata avvertita anche in diverse zone d’Italia in particolare nelle Marche in Abruzzo in campagna e in più umiliano prendevano deridevano le loro vittime sui social poi le attiravano combinato Inganni luoghi appartati di Siena e cui procedevano da aggressioni fisiche e verbali filmati col telefono da uno o più componenti del gruppo 10 giovani residenti nella città del Palio 3 14 15 anni di età sono relegate per le loro condotte criminali è sottoposta perquisizioni personali e domiciliari della polizia su delega della procura presso il tribunale per i minorenni diè tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa