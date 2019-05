Ultime Notizie Roma del 23-05-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio si apre un terreno di scontro all’interno della maggioranza di governo stavolta al centro del contenzioso tra lega e Movimento 5 Stelle c’è reato di abuso di ufficio la polemica è esplosa ieri sera quando il vicepremier Matteo Salvini ospite in una trasmissione televisiva di Chiara togliere il abuso d’ufficio non posso bloccare 8000 sindaci per la paura che uno possa essere indagato ci sono sindaci che non firmano niente per paura di essere indagati una proposta che l’altro vicepremier Di Maio rispedisce al mittente qualcuno vuole abolire il reato di abuso d’ufficio Ma io non voglio tornare indietro i Podestà che facevano quello che voleva chi vuole farlo troverai noi un muro repliche leader pentastellato parlando ad Avellino per la campagna elettorale per le europee per le comunali Cambiamo argomento ancora politica considererei decoroso risultato intorno al 25% e considero come obiettivo quellodi battere la lega e 5 Stelle di meno non ci possiamo accontentare a dirlo a Carlo Calenda ex ministro dello sviluppo economico e candidato alle europee per la lista PD siamo europei su Sky Tg24 Io consiglierei considererei decoroso risultato intorno al 25% e considero l’obiettivo è quello di battere la lega e i 5 stelle ci possiamo accontentare Capaci 27 anni dalla strage in cui morirono Falcone la moglie tre agenti nel esplosione sull’autostrada tra l’aeroporto di Punta Raisi e Palermo oltre 1 g strato persero la vita pure la moglie Francesca Morvillo Ei tre agenti della scorta per l’attentato condannati tre gli altri boss Riina e Provenzano cronaca dopo il ferma confessato il 25enne è ricercato dalla polizia per la morte del figlio di 2 anni Milano non riusciva a dormire mi sono alzato dal letto e l’ho picchiato Così ha detto agli investigatori quali ha ammesso di aver ucciso il piccolo il bambino è stato trovato senza vita ieri mattina dentro una partenella periferia ovest della città sul piccolo secondo le prime informazioni c’erano evidenti segni di violenza i soccorritori Arrivati sul posto hanno potuto solo constatare il decesso a dare l’allarme è stato il padre del bimbo ma quando la Polizia ha trovato in casa solo la madre una 23enne trovata le indagini e ricerche si sono quindi concentrate sul padre 25 anni di origini croate nato a Firenze che risulta irreperibile dopo qualche ora l’uomo fortemente sospettato di aver ucciso il figlio è stato fermato dalla polizia individuato in un appartamento in zona Giambellino non lontano dalla sua abitazione di investigatori avevano localizzato il tuo cellulare ma temevano che se ne fosse liberato durante la fuga ancora il caso Huawei il sistema operativo mail in Huawei dopo lo stop di Google su Android sarà lanciata al più presto notturno e non oltre la Primavera 2020 e quanto ha detto Richard Yu capo divisione consumer business del Colosso Vicenza a conferma delle indiscrezioni che circolano da ieri sui media cinesi la mostra scrive Alzheimer e riflette la strategia di Huawei di diventare indipendente trovare sualternativa alle forniture di componenti text dopo l’ultima è decisa dagli Stati Uniti ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa