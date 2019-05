Ultime Notizie Roma del 23-05-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Apri con una notizia giunta da poco in redazione un autobus di linea è andata a fuoco questa mattina in via Sistina al centro storico di Roma sul posto vigili del fuoco e polizia locale accaduto intorno alle 7:30 a quanto dei pompieri si tratta di un bonus energia elettrica dalle prime informazioni sembra che lo abbia fatto scendere dal mezzo di passeggiare impauriti al momento non risulterebbero periti chiuso dalla polizia locale un tratto di via Spina da via Crispi a Trinità dei Monti le altre notizie ho sentito Salvini è Di Maio è convenuto che è complicato tenere un consiglio dei ministri per cui lo abbiamo rinviato alla settimana prossima Nel primo giorno è così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una dichiarazione alla stampa Palazzo Chigi all’ordine del giorno ci saranno i decreti su sicurezza e famiglia la strage di Capaci le idee di Falcosellino continuano a camminare oggi alla loro memoria rinviamo Maggio sapendo che l’impegno non è scomparso e non si è interrotto È stato assunto da altre persone così il presidente Sergio Mattarella salutando a Civitavecchia i 1500 studenti ieri a bordo della nave della legalità partiti per Palermo dove oggi si celebrerà il ventisettesimo anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio nel sito della manifestazione hashtag Palermo Chiama Italia sono i primi 2 Paesi membri dell’Unione a votare per il rinnovo del Parlamento Europeo le urne in Gran Bretagna Londra della brexit chiuderanno le 22 mentre nei paesi bassi seggi saranno accessibili dalle 7:30 alle 21 è ancora il caso Huawei la giapponese Panasonic ha annunciato oggi di aver sospeso le spedizioni di alcuni momenti la vuoi per rispettare la tradizione statunitense sull’ azienda cinese Panasonic ha comunicato i suoi dipendenti di interrompere le transazioni con Huawei le sue 68 filiali coperte dal bando degli Stati Uniti spiegasocietà in una nota andiamo a chiudere dando uno sguardo alla borsa quella cinese apre la seduta in territorio negativo l’indice confortite di Shanghai segna nelle prime battute una pressione dello 0 e 38% a 2080,84 punti mentre quello di scienze né c’è dello 0 40% 4530 470 era le ultime notizie buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa