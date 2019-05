Ultime Notizie Roma del 23-05-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazioni ai capelli a Luigi in studio slittano a dopo gli europei di cretini su sicurezza famiglia al centro negli ultimi giorni delle nuove tensioni in maggioranza lo ha confermato il premier Conte ricevuto al Quirinale come il suo vice Salvini che fa buon viso a cattivo gioco se non lo provano subito non mi do fuoco ma i nervi restano tesi tra gli alleati il Sottosegretario leghista Giorgetti incalza e 5 Stelle un governo del cambiamento deve fare le cose non vivere di stallo così non si può andare avanti Ha detto dura la replica di Di Maio ogni giorno da un mese c’è qualcuno e non dei 5 Stelle che mi c’è la crisi e fa la conta delle poltrone in base ai sondaggi si pensi al paese ha detto il vice prendere l’ultima lite riguarda l’abolizione dell’abuso d’ufficio prospettata da Salvini cheil vetro da Di Maio è leader della Lega rinuncia in mattinata se alle urne la lega sarà il primo partito in Italia in Europa la flat Tax sarà la priorità ha detto intanto si consumano le ultime ore di Teresa mai a downing Street mentre è una Gran Bretagna installa sulla brexit apre la giornata delle elezioni europee insieme all’olanda l’appuntamento vede favoriti gli euroscettici di fare lei ha provato a ricomporre le divisioni sulla brexit con una proposta di compromesso che però ha scontentato tutti la resa ancora più debole tanto che si rincorrono voci di congiure contro di all’interno del suo partito del suo stesso governo prima tra tutti la ministra per i rapporti con il Parlamento Andrea lizzam che si è dimessa ed è pronta a sfidarla al grido di noi la mafia non la vogliamo e scandendo i nomi di Giovanni e Paolo i 1500 studenti presenti sulla nave della legalità e quelli siciliani presenti al porto di Palermo si sonoTi hanno dato il via alle commemorazioni per i 27 anni dalla morte di Giovanni Falcone ad attendervi Maria Falcone Presidente dell’Associazione Giovanni Falcone il sindaco di Palermo Leoluca Orlando Ieri sera si è svolto sulla nave un dibattito sul tema della legalità al quale hanno preso parte i ragazzi intanto 7 persone tra cui un poliziotto in servizio nel ufficio immigrazione della Questura di Napoli un altro in pensione sono stati arrestati in un operazione coordinata dalla Procura di Napoli sgominata un’associazione per delinquere finalizzata a favorire l’immigrazione clandestina da alcuni indagati Si contesta il reato di corruzione dell’organizzazione facevano parte poliziotti ed extracomunitari l’indagine nasce da una segnalazione per finanziamento al terrorismo è tutto dalla redazione Vi auguro un buon ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa