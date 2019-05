Ultime Notizie Roma del 23-05-2019 ore 13:10

Roma Daily News radio giornale per l’ascolto della redazione appuntamento con informazione Gabri Luigi in studio Palermo celebra il ventisettesimo anniversario della strage di Capaci con una serie di celebrazioni nei luoghi simbolo della lotta alla mafia di cui fu protagonista Giovanni Falcone il sacrificio del magistrato ucciso con la moglie e gli uomini della scorta ricordato il Presidente della Repubblica Mattarella è divenuto un motore di una riscossa di civiltà che ha dato forza lo Stato nell’azione di contrasto è arrivato ancor più esigente il dovere dei cittadini di fare la propria parte per prosciugare i bacini in cui vivono le mafie queste le parole del capo dello Stato Mattarella lo Stato sua credibilità quando riesci a fornire la verità ai cittadini ha detto il guardasigilli Bonafede Io chiedo il voto per cambiare l’Europa non chiedo mezza poltrona in più certo se la lega sarà la prima partitain Europa la flat Tax si farà la priorità parole del vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini che risposto a chi gli chiedeva se la sua intenzione fosse quella di un rimpasto dopo il voto l’alleato di governo Di Maio attacca sulla proposta di abolire l’abuso d’ufficio avanzata proprio da Salvini se un sindaco agisce onestamente non ha nulla da temere Non è togliendo un reato che sistemi le cose il prossimo passo sarà sia chiaro una cosa per noi governo va avanti ma un patto più lavoro e meno stronzate ha detto chi legge premier Di Maio un ragazzo di 15 anni ha riportato un trauma cranico e Rischia di perdere un occhio a seguito ad un grave atto di bullismo in una classe dell’Istituto Tecnico ITIS Cardano di Pavia lo studente è stato aggredito da un compagno che gli ha sbattuto con violenza la testa sul banco trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia ha avuto una prognosi di 20 giorni 15 anni è stato dimesso ma solo nei prossimi giorni si potrà sapere se potrà recuperare la vista dallarimasto ferito è arrivato invece alla stazione di Brescia questa mattina Alessandro Sandrini il 34enne liberato Ieri dopo due anni e otto mesi di sequestro in Siria ad attenderlo c’è una madre il padre Sandrini si è limitato a ringraziare lo Stato Italiano per averlo riportato a casa è stato poi accompagnato nel luogo di residenza Dov’è da oggi agli arresti domiciliari con l’accusa di rapina per un paio di colpi messi a Segno prima del viaggio in Turchia nel ottobre 2015 Dov’è stato sequestrato è tutto dalla redazione di auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa