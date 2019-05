Ultime Notizie Roma del 23-05-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione per ritrovate l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio a 27 anni dalle stragi di Capaci e di via D’Amelio legati alla medesima orrenda strategia criminale La Repubblica si inchina nel ricordo delle vittime si stringe ai familiari l’ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno delle commemorazioni per i 27 anni dalla morte di Falcone all’arrivo della nave della legalità a Palermo sulla quale 1500 studenti si sono riuniti hanno discusso sulla legalità alla tendere la nave in porto Maria Falcone Presidente dell’Associazione Giovanni Falcone il sindaco di Palermo Leoluca Orlando un autobus di linea è andato a fuoco stamattina in via Sistina al centro storico di Roma è accaduto intorno alle 7:30 secondo quanto riferito daiieri si tratta di un busto a energia elettrica L’autista ha fatto scendere dal mezzo ai passeggeri impauriti ma non risulterebbero feriti chiuso dalla polizia locale un tratto di via Sistina Piazza di Spagna Huawei dopo lo stop di Google su Android si prepara ad anticipare all’autunno lancio del proprio sistema operativo la mossa scrive il Global Times e riflette la tratta di Huawei di diventare indipendente trovare soluzioni alternative alle forniture di componenti hi-tech dopo l’ultima stretta alla vendita deciso dagli Stati Uniti al giapponese Panasonic intanto smentisce di aver speso le spedizioni di alcuni componenti della Huawei per rispettare le restrizioni statunitensi sulla azienda cinese il pentagono intanto intende presentare alla Casa Bianca un piano per mandare le truppe fino a diecimila uomini in Medio Oriente per rafforzare le difese contro potenziali minacce iraniane lo riferisce la società di prestiti tanto dirigenti statunitensi anonimiQui non è stata presa ancora alcuna decisione e non è chiaro Se la Casa Bianca proverà la proposta le forze avrebbero uno scopo difensivo all’esame anche l’invio di altre batterie di missili ed altre Naty è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa