Ultime Notizie Roma del 23-05-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale dell’ascolto della redazione appuntamento con informazione della Luigi in studio XXVII anniversario della strage di Capaci celebrazioni nei luoghi simbolo della lotta alla mafia di cui fu protagonista Giovanni Falcone il sacrificio del magistrato ucciso con la moglie e gli uomini della scorta ricordato il Presidente della Repubblica Mattarella è divenuto un motore di una riscossa di civiltà che ha dato forza allo stato nell’azione di contrasto e ha reso ancor più di gente il dovere dei cittadini di fare la propria parte per prosciugare i bacini in cui vivono le mafie queste le parole del capo dello Stato si parla di brexit si consumano le mie ore di theresa May a downing Street Mentre una Gran Bretagna installo apre la tornata delle elezioni europee insieme Con L’Olanda l’appuntamento vede favoriti gli euroscetticiapprovato a ricomporre le divisioni sulla brexit con una proposta di compromesso che però ha scontentato tutti la resa ancora più debole tanto che si rincorrono voci di congiura contro di lei all’interno del suo partito dello stesso governo prima tra tutti la ministra per i rapporti con il Parlamento Andrea leadsom che si è dimessa ed è pronta a sfidare la il pentagono ha reso Noto di voler presentare alla Casa Bianca un piano per mandare ulteriori truppe fino a diecimila uomini in Medio Oriente per rafforzare le difese contro potenziali minacce iraniane le strisce la sua sedi presso eccitano dirigenti statunitensi secondo cui non è stata presa ancora alcuna decisione e non è chiaro Se la Casa Bianca proverà la proposta le forze avrebbero uno scopo difensivo all’esame anche l’invio di altre tre batterie di missili Patriot ed altre navi parliamo di calcio la fifa che aveva lo studio di aumentare il format del mondiale 2022 in Qatar da 3048 squadre partecipanti alla fase finale annunciato di aver abbandonato il progetto dopo aver presentato uno studio di fattibilità la Federcalcio mondiale aveva inserito la modifica all’ordine del giorno del prossimo congresso a giugno a Parigi ma oggi in una nota ha messo che nelle attuali circostanze una tale proposta Non può essere messa in pratica è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

