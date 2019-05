Ultime Notizie Roma del 23-05-2019 ore 17:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno delle europee dopo il rinvio del Consiglio dei Ministri prestano le tensioni decreto sicurezza visto è pronto ma qualcun altro ha preferito rimandare Vorrà dire che la lotta alla camorra aspetterà qualche giorno Chi è il vicepremier Matteo Salvini della Lega primo partito la priorità sarà la flat Tax avverte il leader leghista intanto di meglio frena sull’abolizione dell’abuso d’ufficio e accelera sulla di alle famiglie non apposta aspettare dicembre quando torna Garavaglia che vuole destinare al contenimento del deficit l’eventuale miliardo avanzerebbe dal reddito di cittadinanza Chi prima arriva dagli industriali di Italia Francia e Germania un appello al voto serve dare un segnale Forte dei Marmi sottolinea quelle Emoji celebra il ventisettesimo anniversario della strage di Capaci con una serie di eventi nei luoghi simbolo della lotta alla mafia di cui fu protagonista Falcone film Il sacrificio del magistrato ha ricordato il presidentedivenuto un motore di una risposta di civiltà per il guardasigilli Bonafede lo stato alla sua credibilità quando riesci a fornire la verità ai cittadini alla cerimonia all’ucciardone il premier Conte ha dichiarato il nostro obiettivo è fare bruciata la mafia assenti Musumeci Orlando e papà sbagliato di guida sicura lotta alla mafia sottolinea Matteo Salvini la cronaca un ragazzo di 15 anni ha riportato un trauma cranico e Rischia di perdere un occhio in seguito ad un grave atto di bullismo in una classe dell’Istituto Tecnico ITIS Cardano di Pavia studenti hanno riferito i genitori è stato aggredito da un compagno che gli ha sbattuto con la testa sul banco trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia avuto una prognosi di 20 giorni Quindi già stato dimesso ma sono nei prossimi giorni si potrà sapere se poteva recuperare la vista dall’occhio rimasto ferito ultime notizie a chiusura la Juventus strappa in borsa dopo le indiscrezioni di stampa che ipotizzano l’arrivo dell’ allenatore Manchester City guardiola sulla panchina bianconera dopo le voci di questi giorni che avevano indicato prima Inzaghi e poi insistentemente sarri reazioni del club bianconero avanzano del 3,5% guardiola un genioil Milan della nazionale sacchi ti limita a rispondere così alle domande sui rumori non so chiedete Danieli ha detto l’ex CT è tutto grazie per averci seguito ogni minuto tornano alla prossima e di più

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa