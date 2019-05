Ultime Notizie Roma del 23-05-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 23 maggio in studio Giuliano Per quello mi hai un’apertura nel primo trimestre la variazione netta sui rapporti di lavoro a tempo indeterminato Risulta positiva per oltre 241 mila contratti più 126 sui primi tre mesi del 2018 INPS sul precariato confermo inoltre il boom delle trasformazioni da tempo determinato a indeterminato passate da 125.000 219000 + 75% delle famiglie consumano meno di 8 anni nel 2018 la spesa media annuale stata di €28250 2530 in meno rispetto al 2011 fino al 8% e il quadro fornito da Confesercenti si risparmia anche il sud del cibo una spesa di tenuta incomprimibile che ha perso €322 a cambiare che deve dare un nuovo slancio di un progetto che ti ha regalato 70 anni di pace e benessere economico un po’ invecchiatoha bisogno di nuovo slancio l’ho detto il Presidente del Parlamento Europeo il vice presidente di Forza Italia Antonio tajani dicendosi pronto a ricandidarsi a svolgere il ruolo di Presidente del Parlamento Europeo si popolari saranno al centro delle scelte e tu che dopo le elezioni sovranisti resteranno isolati Bisogna tornare aggiungere Tagliani alla politica gli eletti devono sottrarre il ruolo alla macchina turok raticate a volte l’ha cercato di sostituirsi alla polizia diventata autoreferenziale via Speri Latina è pronta a riprendere i colloqui negoziali con gli Stati Uniti Sul dossier commerciale ha fatto quotidiano sincerità e rispetto reciproco stavolta del dialogo è aperta ma la sincerità e indirizzo per poter rendere le consultazioni significative un accordo con mutuo beneficio deve essere basato sul rispetto reciproco sulla uguaglianze sul beneficio reciproco le parole del portavoce del Ministero degli Esteri cinese nel corso della conferenza stampa quotidiana degli Stati Uniti in chiusura perché il famoso Chef Mario batali è stato accusato di abusi sessuali e percosse da una donna che ha presentato un esposto il mese scorso lo riportano i media americani secondicomparire in tribunale venerdì prossimo la donna accusa lo seppe dire la bachata ed avere toccato il seno e linguine il ristorante di Boston nel 2017 è tutto grazie per averci seguito le muse e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa