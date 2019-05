Ultime Notizie Roma del 23-05-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano per in attesa delle europee dopo il rinvio del Consiglio dei Ministri restano le tensioni il decreto sicurezza visto è pronto ma qualcun altro ha preferito rimandare Vorrà dire che la lotta alla camorra aspetterà qualche giorno spiega il leader del Carroccio dell’interno Matteo Salvini alle urne la lega risulterà primo partito la priorità sarà la flat Tax avverte poi Salvini intanto Di Maio frenatura abolizione dell’ abuso d’ufficio basta stronzate dei teatri alla era sulla famiglia non posso aspettare dicembre polemizzando con Garavaglia che vuole destinare al contenimento del deficit e l’eventuale miliardo di Avanzi Sarebbe dal reddito di cittadinanza infine arriva dagli industriali di Italia Francia e Germania al voto serve dare un segnale forte ai governi sottolineano che il Presidente del Parlamento Europeo il vicepresidente di fatto Italia Antonio tajani Pallanza si dice pronto a ricandidarsi a svolgere il ruolo di Presidente del Parlamentopopolari saranno al centro delle scelte sostenendo che dopo le elezioni sovranisti resteranno isolati sarà una roba da cambiare che deve dare uno slancio ad un progetto che ci ha regalato 70 anni di pace e benessere economico un po’ invecchiato che ha bisogno di nuovo slancio le parole di italiani Bisogna tornare alla politica gli eletti devono sottrarre il ruolo alla macchina burocratica che a volte ha cercato di sostituirti alla politica ed è diventata auto preferenze di essere la cena è pronta a riprendere i colloqui negoziali con gli Stati Uniti Sud hotel commerciale ha fatto che ci siano sincerità e rispetto reciproco la porta del dialogo è aperta ma la sincerità è indispensabile per poter rendere consultazioni significative un accordo con mutuo beneficio deve essere basato sul rispetto reciproco sulla uguaglianze sul beneficio Reciproco che parole del portavoce del Ministero degli Esteri cinese nel corso della conferenza stampa quotidiana degli Stati Uniti in chiusura perché il famoso Chef Mario batali è stato accusato di abusi sessuali e pertosse da una donna che ha presentato un esposto il mese scorso lo riportano i media americani secondo i quali materie comparirà in tribunaledi prossima la donna cosa l’ho fatta dire la bachata ed avere toccato il seno e linguine in un ristorante di Boston nel 2017 tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa