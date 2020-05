Ultime Notizie Roma del 23-05-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno e ben ritrovati all’ascolto dalla relazione da Francesco in studio di casi di covid-19 sono in calo in tutte le regioni italiane inclusa in Lombardia il 11 di contagio e sotto il 1% praticamente ovunque ne prende atto l’istituto superiore di sanità avvertendo però di non abbassare la guardia perché ancora non si tratta di un trend è ragionevolmente stabile per questo nel primo week end della fase 2 bis saranno aumentati i controlli ieri sera a Brescia il sindaco per chiuso gli ingressi nella zona della movida a Roma saranno schierati 1000 agenti le regioni cercano l’equilibrio tra apertura iscrizioni in campagna in Toscana si torna in spiaggia con molte cautele e muro contro muro nella maggioranza sui concorsi per i precari della scuola Movimento 5 Stelle Italia viva con la ministra Azzolina sono a favore dello svolgimento delle prove virus permettendo mentre PD e Leu propongo di procedere attraverso le graduatorieore di riunione conclusa a tarda ora non sono bastate a trovare un’intesa gli a confronto non potrebbe proseguire oggi con il premier Conte pronto a presentare una proposta di mediazione i tempi sono stretti scuola all’esame del Senato a fine mese deve passare la camera essere varato definitivamente entro 7 giugno un emendamento al Decreto rilancio garantirà affondi e tutti i comuni nelle zone rosse colpiti dall’emergenza coronavirus in una misura superiore 200 milioni inizialmente previsti l’ho assicurato il premier Conte dopo le polemiche per l’esclusione di alcuni comuni il governo intanto al lavoro per sbloccare i pagamenti cantieri sempre indicare le norme aiutare le famiglie cercando la sintesi tra diverse opinioni si riapre anche il pronte concessioni intanto la bici e rilancia il quantitative easing aumenta il pressing su da recovery Fund niente liquidità dalla cassa depositi e prestiti e nemmeno dalle banche il downgrade di Autostrade per l’Italia in tutti i meccanismi credie la controllante Trump ha bloccato 14 miliardi e mezzo di lavori consentendo l’accesso ai 900 milioni stanziati solo per la messa in sicurezza della rete tra il Governo e la società dei Benetton si riapre il contenzioso Aperto dopo il crollo del ponte di Genova Atlantia parla di gravi danni e minaccia azioni legali amministrazione Trump ha discusso di recente la possibilità di il primo test nucleare americano dal 1992 una mossa che avrebbe ampie conseguenze sui rapporti con le altre potenze nucleari lo riporta il Washington Post citando alcune fonti l’amministrazione ritiene che Russia e Cina abbiano svolto di recente propri test sostiene il Washington Post e la mossa potrebbe servire a riattivare le trattative nazionali non di me consigliere braccio destro del premier britannico Boris Johnson Dominic cummings è stato ascoltato dalla polizia dopo essere stato sorpreso a violare le misure anti lockdown è stato visto il 5 apriledove abita la madre centinaia di chilometri dalla sua casa di Londra nonostante costina auto isolamento per sintomi di coronavirus proprio quel giorno Johnson conteggiato era stato ricoverato in ospedale e di 97 morti due sopravvissuti il bilancio definitivo del disastro aereo avvenuto ieri in pakistano lo ha riferito il Ministero della Salute annunciando la fine delle operazioni di soccorso I sopravvissuti sono i presidi della Banca del Ponza farmazone è un Giovane ingegnere Muhammad zubair tutte le vittime sono state identificate solo feriti tra gli occupanti delle 5 case travolte il Pakistan Airlines Avvia indagine sull’incidente dovuto un guasto tecnico più il colosso dell’ autonoleggio Hertz si prepara la bancarotta sopraffatto dal crollo degli affari per l’emergenza coronavirus secondo quanto riporta il Wall Street Journal la società non ha raggiunto un accordo con i creditori e potrebbe dichiarare fallimento già nelle prossime ore sull’onda delle indiscrezioni il titolo affonda a voi state perdendo fino al 43 66% nelle contrattazionitra mezz’ora per coni anche dalle sedi istituzionali iniziativa in streaming incontri a distanza Palermo ricorda oggi senza cortei e nave della legalità a causa coronavirus l’attentato di capa e 28 anni fa costò la vita a Giovanni Falcone la moglie Francesca Morvillo è a tre uomini della scorta E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa