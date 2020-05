Ultime Notizie Roma del 23-05-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la Cina ha annunciato di non avere registrato alcuna nuova infezione da coronavirus per la prima volta da quando ha iniziato a raccogliere i dati a gennaio l’annuncio giunge il giorno seguente all’apertura del congresso del Popolo in cui sono stati celebrati i grandi successi nella lotta contro il virus il bilancio ufficiale delle vittime delle covid 19 nel paese e di 4634 Ben al di sotto del numero dichiarato da Paesi molto più piccoli dubbi sono stati espressi in questi mesi sull’affidabilità dei dati diffusi da Pechino Il Brasile ha superato ieri la Russia nel numero di casi del nuovo coronavirus dopo aver registrato 20803 nuovo infezione in un giornale diventato il secondo paese al mondo più colpito dalla pandemia il numero di casa in Brasile oggi ha raggiunto 330890 posizionandosidietro gli Stati Uniti che ha oltre un milione e mezzo di infezioni secondo il bilancio divulgato dal Ministero della Salute che riflette il crescente Progresso di malattia nel paese di bancarotta negli Stati Uniti in Canada il colosso dell’autonoleggio non legge non Reggia lockdown in posto per fronteggiare la pandemia covid 19 il titolo era già stato penalizzato alla vigilia dell’annuncio registra Avoltri te meno 43 66% pesa il mancato accordo con i creditori i dati forniti dalla Protezione Civile casi totali sono 200 28658 652 casi in più i guariti dal coronavirus in Italia sono complessivamente 100 36720 come momento di 2160 persone rispetto alle precedenti 24 ore parliamo ora di sport la tennista giapponese dao mio sa che è diventata l’atleta sportiva più pagata al mondo superando il record appartenenteex collega Maria Sharapova nel 2015 secondo la classifica della rivista Forbes la 22enne Osaka guadagnato nel 2019 un totale di 37,4 milioni di dollari in montepremi e contratti di sponsorizzazioni superando di poco la arrivare Serena Williams che si è sempre piazzata sul podio in alto negli ultimi quattro anni di padre piano e madre giapponese Osaka raggiunto la prima posizione della classifica mondiale dopo aver vinto due tornei consecutivi del Grande Slam gli US Open nel 2018 gli Australian Open 2019 attualmente si trova il numero 10 del ranking è diventata professionista dal 2014 in coincidenza il tuo sedicesimo compleanno è stata la prima tennista giapponese a vincere un torneo del Grande Slam è la prima Adriatica diventare il numero uno della classifica mondiale ed è tutto buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

