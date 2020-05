Ultime Notizie Roma del 23-05-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale è ancora Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio se sempre nutrita di complicità di paura prosperando nell’ombra le figure di Falcone e Borsellino come di tanti altri servitori dello Stato Caduti nella lotta al crimine organizzato hanno fatto cadere e crescere nella società Nel senso che dovere di impegno per contrastare la mafia per far luce sulle sue tenebre infondendo coraggio suscitando rigetto e indignazione provocando volontà di giustizia e di legalità lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio ma il ventottesimo anniversario della strage di Capaci lenzuola e alcuni anche dalle sedi istituzionali iniziative in streaming incontri distanza Palermo ricordo oggi senza fortaie nave della legalità causa coronavirus lastra di Capaci il colosso mondiale dell’ autonoleggio Hertz in crisi per le conseguenze del coronavirus ha presentato istanza di fallimento negli Stati Uniti in Canada una decisione anticipata da indiscrezioni che hanno portatotitola sacrificare nell’arte abatibles Rita il 33,6% dovuta allo stop agli spostamenti conseguente lockdown nel istanza depositata negli Stati Uniti non sono incluse le attività operative in altre aree tra cui Europa Australia e Nuova Zelanda 19 sono in calo in tutte le regioni italiane inclusa la Lombardia è l’indice di contagio e sotto lo 1 % praticamente ovunque ne prende atto l’istituto superiore di sanità avvertendo però di non abbassare la guardia perché ancora non si tratta di un trend stabile per questo nel primo weekend della fase 2 bis saranno aumentati i controlli ieri sera a Brescia Il sindaco ha chiuso gli ingressi alla zona della movida a Roma saranno schierati milleagenti le regioni Cerco non equilibrio tra apertura e restrizioni in campagna in Toscana si torna in spiaggia con molte cautele e muro contro muro nella maggioranza sui concorsi precari della scuola Movimento 5 Stelle Italia viva con la ministra Azzolina sono a favore dello svolgimento delle prove virus permettendo mentre PD e Leu propongono di procedere attraverso le graduatorie tre ore di riunione conclusanon sono bastate a trovare un’intesa il confronto potrebbe proseguire oggi con il premier Conte pronto a presentare una proposta di mediazione i tempi sono stretti il decreto scuola all’esame del Senato fine mese deve passare alla camera ed essere definitivamente entro il 7 giugno niente liquidità dalla cassa depositi e prestiti nemmeno dalle banche da Hog Rider di Autostrade per l’Italia è inceppato tutti i meccanismi creditizi e la controllante Atlantia ha bloccato 14 miliardi e mezzo di lavori consentendo l’accesso ai 900 milioni stanziati solo per la messa in sicurezza della rete tra il Governo della società di Benetton si riapre il contenzioso Aperto dopo il crollo del ponte di Genova a Zia Carla di gravi danni e minaccia azioni legali l’amministrazione Trump ha discusso di recente la possibilità di condurre il primo test nucleare americano dal 1992 una mossa che avrebbe Anzi conseguenze sui rapporti con le altre potessi lo riporta il Washington Post citando alcune fonti l’amministrazione ritiene che Russia e Cina abbiano svolto di recente propri test e la mossa potrebbe servire riavviare le trattative su YelpNuclear il consigliere braccio destro del premier britannico Boris Johnson Dominic cummings è stato assolto dalla polizia dopo essere stato sorpreso a violare le misure anti lockdown è stato visto il 5 aprile a Duran dove abita la madre centinaia di chilometri dalla sua casa di Londra nonostante fossi in auto isolamento per sintomi di coronavirus proprio quel giorno Johnson contagiato era stato ricoverato in ospedale ed è di 97 più due sopravvissuti il bilancio definitivo del disastro aereo avvenuto ieri in Pakistan lo ha riferito il Ministero della Salute annunciando la fine delle operazioni di soccorso I sopravvissuti sono i presidente della Banca del Fucino da farmasud è un giovane in tutte le vittime sono state identificate solo per i tra gli occupanti delle 5 case travolte la Pakistan Airlines avviato l’indagine sull’incidente dovuto a un guasto tecnico ed è tutto voi l’augurio di una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa