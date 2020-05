Ultime Notizie Roma del 23-05-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale dentro Nati dalla relazione da Roberta Frascarelli della mafia sia sempre nutrita di complicità e di paura però Sperando nell’ombra le figure di Falcone e Borsellino come di tanti altri servitori dello Stato Caduti nella lotta al crimine organizzato hanno fatto crescere nella società il senso del dovere dell’impegno per contrastare la mafia e per far luce sulle tue tenebre infondendo coraggio suscitando rigetto iniezione provocando volontà di giustizia e di carità lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel 28esimo anniversario della strage di Capaci di mortifere coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 1260 e quando emerge dai dati della giornata in cui University case negli Stati Uniti d’America Allora mi hai superato 1,6 milioni mentre i decessi totalideviano verso la soglia dei 100.000 60 mesi a 95900 minuti in Africa il numero dei casi Accertati di coronavirus ha superato la soglia dei 100.000 lo riporto tutto l’internet l’organizzazione Mondiale della sanità sottolineando che il virus ha raggiunto ogni paese del continente da quando è stato registrato il primo contatto 14 settimane i patiti della Movida stanno diventando nella fase 2 quello che era nel sono stati durante il lockdown potenziale Montuori però la manzoniana tornata in Auge in Italia con il coronavirus è il rischio di contagio per assembramenti intorno ai locali è ben più consistente di quello rappresentato dai podisti e così in vista di un weekend quasi estivo il Ministero dell’Interno rafforza i controlli e i presidenti di regione minacciano nuove ordinanze per evitare altre scene come quelle sui Navigli a Milano alla Vucciria Palermo a Napoli in altre città intantoFonti del Ministero della Salute smentiscono che le riaperture dei Confini regionali avverranno solo tra territorio e contagio omogeneo gente in piazza distanze non rispettate e Mascherina e sotto il mento allarme Movida anche a Brescia Nel primo venerdì dopo la riapertura nella città tra le più colpite dal coronavirus alla gente ha riempito Piazzale Arnaldo cuore della Movida poco prima di mezzanotte la polizia locale ha ricevuto l’ordine di impedire nuovi ingressi il sindaco di Brescia Emilio Del Bono annuncia provvedimenti o riusciamo al contingentare gli accessi of un’ordinanza di chiusura della piazza viviamo parlando di tennis Tokyo la giapponese tennista Naomi Osaka è diventata l’atleta sportiva più pagata al mondo superando il re d’appartenenza alla sua ex collega Maria Sharapova nel 2015 secondo la classifica della rivista Forbes la 22enne usa che ha guadagnato nel 2019 un totale di7,4 milioni di dollari in montepremi e contratti di sponsorizzazione superando di poco la rivale Serena Williams ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa