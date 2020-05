Ultime Notizie Roma del 23-05-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli è cominciata questa settimana la produzione di mascherine chirurgiche in Italia le prime mascherine le daremo al personale medico e farmacisti il costo di produzione e 0,12 centesimi e saranno pagate €0,50 preciso che vanno difese fino alla morte le libertà della mercato tranne la libertà di arricchirsi calpestando il diritto alla salute lo ha detto il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri stazione di protesta a Milano contro il governo di una sessantina di persone e tutte con mascherine tricolore a distanza di circa un metro e mezzo questa mattina in Piazza XXV Aprile tra loro alcuni ristoratori e medici che hanno chiesto all’esecutivo risposte chiare interventi precisi per aiutare il mondo del commercio in grave difficoltà per via dell’ emergenza covid al presidio organizzato dalle gruspontaneo mascherine tricolore è nato su Facebook hanno partecipato anche esponenti di CasaPound tra cui l’editore di altaforte Francesco polacchi e la coordinatrice Milanese del movimento di estrema destra Angela De Rosa oltre intonare l’Inno d’Italia Il punto fondamentale che lo Stato deve essere vicino a tutte le persone in difficoltà le famiglie gli imprenditori e deve riuscire ad arrivare tutti in questo tempo la mafia può essere più persuasiva e pervasiva deve esserci lo Stato e deve uscire alla mafia lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico a Palermo Chiama Italia su Rai 1 lo smart Working non solo da casa ma anche in uno chalet ai piedi del Monte Bianco o nel giardino di un albergo a 4 stelle l’iniziativa di Alessandra garry il titolare dell’albergo della Maison di cura che ha trasformato in uffici di montagna due antichi rifugi in legno che prima della pandemia erano dedicati a trattamenti estetici scene romantiche con la riapertura della struttura alberghierail 19 giugno saranno dotati di tutti i Confort e con l’ufficio deve poter offrire dalla postazione di lavoro alla connessione internet veloce la mafia si è sempre nutrita di visita e di paura prosperando nell’ ombra le figure di Falcone e Borsellino come di tanti altri servitori dello Stato Caduti nella lotta al crimine organizzato hanno fatto crescere nella società il senso del dovere dell’impegno per contrastare la mafia per far luce sulle tue tenebre infondendo coraggio suscitando rigetto indignazione provocando volontà di giustizia e di legalità la del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel ventesimo anniversario della strage di Capaci lenzuoli ai balconi e anche delle sedi istituzionali iniziative in streaming incontri a distanza Palermo Guarda oggi senza cortei e nave della legalità causa coronavirus dell’attentato di Capaci esponiamo un lenzuolo bianco alle 18 e il loro ricordo perché ogni giorno ovunque noi siamo il coraggio gli impegniche noi tutti mettiamo ogni giorno sono per loro così il presidente del sindacato ANIEF per Marcello Pacifico ascoltiamo in passato Col suo sorriso di fronte anche alle minacce alla paura è andato sempre a combattere per far trionfare la giustizia Falcone ha sempre creduto nella giustizia la sua umiltà la sua perseveranza la sua Fede sono ancora oggi testimonianza per tutti noi e per la scuola è un giorno molto importante In effetti anche Federico all’iniziativa della fondazione Falcone del ministero oggi che ancora non possiamo fare assembramenti non possiamo fare la solita fiaccolata che ci ricorda quanto è importante continuare a credere in questi valori oggi però chiediamo pure noi a tutti quanti insiemeistituzioni alle ore 18 facciamo questo flash mob mettiamo le lenzuola bianche nei nostri balconi e ricordiamo che insieme ce la possiamo fare insieme per costruire anche una scuola più giusta è questo l’ideale anche se si batte da sempre per questo dalla cittadinanza attiva dalla educazione una cittadinanza attiva delle generazioni possiamo affrontare le sfide per costruire una società migliore bisogna sempre coltivare il diritto ciò che è giusto e lottare per questo la redazione per tutto vi diamo appuntamento alle prossime news Buon pomeriggio

