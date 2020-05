Ultime Notizie Roma del 23-05-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Di nuovo buon pomeriggio dalla redazione da Roberta Frascarelli E adesso più che mai dobbiamo vigilare le marche si nutrono delle difficoltà dei cittadini di fronte alla pandemia che sta danneggiando il tessuto occupazionali sistema produttivo la risposta dello Stato per forte rapida e incisiva lo scrive su Facebook e il premier Giuseppe Conte nell’anniversario della strage di Capaci un fondo di emergenza temporanee una tantum è limitato a 2 anni per ottenere la ripresa economica e la resilienza dei settori sanitari con un approccio basato su prestiti a condizioni favorevoli senza alcuna mutualizzazione del debito e in cambio di un forte impegno per le riforme nazionali da parte dei beneficiari e recovery Fund ha proposto d’Austria Paesi Bassi Danimarca e Svezia in un non-paper inviato acapitali Unione europea e a Bruxelles sono stati sanzionati per un assembramento in barca in Canal Grande Venezia in spregio alle direttive covid 19 è accaduto nella notte quando un’imbarcazione dei carabinieri che stava effettuando il controllo del territorio è individuato una barca affollata nei pressi di Palazzo Balbi sede della regione del Veneto in Italia hanno trovato in una piccola barca da diporto con un numero di persone oltre la capacità dell’altezza ma anche senza le dotazioni di protezione sanitaria bordo giovani provenienti da Venezia Padova e Treviso che dopo aver passato la serata in diversi locali del centro storico Lagunare stavano effettuando l’ultimo Tour risultato fatale sul Canal Grande l’azienda Zero ha emesso un comunicato sui contagi 0 in Veneto sono intervenuto il mio commento è stato strumentalizzato così Andrea crisanti direttore dellaDiglielo logya di Padova Ho solo detto che la prima volta dopo 100 giorni dice è chiaro e il dato non è stabile non sono uno sconsiderato non capisco le ragioni delle polemiche e perché vengono dati meriti a persone che non ne hanno e tutto per ora dalla redazione vi diamo appuntamento alle prossime news

