Ultime Notizie Roma del 23-05-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Questa settimana abbiamo distribuito oltre 43 milioni di mascherine il numero più alto dall’inizio dell’emergenza lo ha detto il commissario Domenico Arcuri da ieri i primi 20 mila tabaccai sul territorio italiano di qui sono le mascherine chirurgiche a €0,50 penso ancora al curi che la partita delle mascherine sia definitivamente risolta poi aggiunge con l’inizio delle scuole a settembre Stiamo valutando una distribuzione di mascherine con il Miur per il personale docente non docente e studenti il dispositivo sarà disponibile per tutte le scuole il 17 giugno gli esami di maturità devono essere fatti in sicurezza concludi il commissario per l’emergenza lunedì parte indagine filologica con Croce Rossa Italiana si è sempre nutrita di complicità e di paura prosperando nell’ombra le figure di Falcone e Borsellino come di tanti altri servitori dello Stato cadutiil crimine organizzato che hanno fatto crescere nella società il senso del dovere che dell’impegno per contrastare la mafia per far luce sulle tenebre infondendo coraggio suscitando rigetto indignazione provocando volontà di giustizia e legalità sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio in occasione del ventesimo anniversario della strage di Capaci di mafiosi nel progettare L’assassino dei due magistrati non avevano previsto un aspetto decisivo perché avrebbe provocato nella società ea loro mentalità criminale concludi il capo dello Stato non avevano previsto che l’insegnamento di Falcone di Borsellino e il loro esempio i valori del loro manifestarsi sarebbero sopravvissuti a portandosi la loro morte diffondendosi trasmettendo aspirazione di libertà dal crimine radicandosi nella coscienza nell’aspetto delle tante persone non è l’economia un fondo di emergenza temporaneo una tantum è limitata 2 anni per la ripresa economica e la resilienza dei settori sanitari con un approccio basato su prestiti e condizioni favorevoli senza alcuna mutualizzazione del debito che in cambio di un forte impegno per le riforme nazionali da parte dei beneficiariin fondo è proposto d’Austria Paesi Bassi Danimarca Svezia e non non ti per inviato questa mattina alle capitali UE a Bruxelles di chiusura siamo negli Stati Uniti perché il colosso mondiale dell’ autonoleggio Hertz in crisi per le consegne dei coronavirus ha presentato istanza di fallimento una decisione anticipata da indiscrezioni che hanno portato il titolo a sacrificare nella Afterhours di Wall Street di 43,6% ho dovuto allo stop agli spostamenti conseguenza look down istanza depositata negli Stati Uniti non sono incluse le attività operative in altre aree tra cui Europa Australia e Nuova Zelanda è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa