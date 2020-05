Ultime Notizie Roma del 23-05-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in tre mesi sono state perse quasi 11000 aziende artigiane senza aiuti potrebbero diventare 100.000 fine 2020 faccio tenere la cgia di Mestre per cui si tratta di un dato negativo ma in linea con quanto registrato nello stesso Arco temporale di 3 anni precedenti secondo l’associazione che rappresenta artigiani e piccole imprese equipaggio dovrebbe arrivare nei prossimi mesi quando l’effetto economico negativo del covid 19 Si farà sentire con Maggiore intensità Intanto il numero di casi Accertati di coronavirus in Africa ha superato la soglia dei 100.000 lo riporta lui ha messo e sottolineando che il virus è raggiunto ogni paese del continente da quando è stato registrato il primo contagio a 14 settimane fa il numero dei morti negli Stati Uniti ha superato la soglia di 96000 nelle ultime 24 ore sono stati 1260 i casi ma ormai superato i 1,6 milioni la Russia registrato nelle ultime 24 ore circa 10000 casi tornando cosìposto dei paesi con il più alto numero di contatti faccina annunciato di non avere registrata con una nuova infezione Per la prima volta da quando ha iniziato a raccogliere i dati a gennaio dobbiamo dire la fai turisti dalla Germania dalla Svizzera potrebbe essere l’Austria per raggiungere l’Italia in forma il sito del Ministero degli Interni di Vienna lo ribadisce il responsabile per i rapporti con l’Alto Adige del Partito Popolare che l’Austria impedisca il passaggio dei turisti tedeschi che vogliamo raggiungere la vita è una favola Le parole dell’esponente politico l’economia un fondo di emergenza temporali una tantum è limitata 2 anni per sostenere la ripresa economica e la resilienza dei settori sanitari per un approccio basato sulle condizioni favorevoli senza alcuna mutualizzazione del debito e in cambio di un forte impegno per le riforme nazionali da parte dei beneficiari e queste ricoveri fonda proposto da Austria Paesi Bassi Danimarca Svezia in un Paper in mattina alle capitali e a Bruxelles è tutto grazie per averci seguito le muse e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa