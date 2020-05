Ultime Notizie Roma del 23-05-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno il bollettino di oggi della Protezione Civile sull’emergenza coronavirus Il problema resta ancora la Lombardia se tutti i dati indicano che l’epidemia sta ridendo con un numero di morti infezione e nuovi positivi temporale minimo e forse tamponi fatti i dati della Lombardia continuano a preoccupare Faccio due terzi dei nuovi positivi il 75,9% in Lombardia si tratta di 441 persone su un totale nazionale di 169 positivi e le ultime 24 ore Poi sono morte 119 persone e i guariti salgono d2120 punita torneremo dopo sull’emergenza coronavirus Adesso andiamo a San Francisco negli Stati Uniti perché nel cuore del simbolico fisherman’s wharf un incendio ha distrutto oltre un quarto del PR 45 i pompieri Stanno combattendo ancora con le fiamme al momento non c’è notizie di feriti nei si staccò dal abbia causatoparte coinvolta e praticamente di tutta con uno degli edifici che hai ceduto crollato torniamo sull’emergenza coronavirus dal 25 maggio in Veneto riaprono parchi tematici e di intrattenimenti noleggi di auto bici moto gli studi medici del farmaco aree giochi per bambini all’aperto anche nei centri commerciali e strutture ricettive non rispondi Dove è nato renzaglia con un’ordinanza dal primo giorno ripartiranno i servizi per l’infanzia 0 17 anni intanto nel primo sabato orari apertura dei locali delle attività commerciali a Codogno fatte torna alla normalità i preferiti delle colazioni e dello Spritz in piazza e dello shopping Ma chi Non indossa misure di sicurezza anti covid e si sente rispondere con un non va bene tutto grazie per averci seguito negli USA tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa