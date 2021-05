Ultime Notizie Roma del 23-05-2021 ore 10:10

romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalle redazione Gabriella Luigi in studio il commissario per l’emergenza Francesco Paolo figliuolo firma le linee guida per la prosecuzione della campagna vaccinare e invita le regioni a dare un maggior contributo di medici e personale sanitario mantenendo sempre operativi vaccinali poi l’attività di vaccinazione dovrà essere ricondotta nell’alveo delle strutture ordinarie del servizio sanitario nazionale coinvolgendo medici pediatri farmacisti ed altri operatori per realizzare un sistema stabile nel tempo senza dover ricorrere a misure emergenziali sinora in Italia sono state somministrate 30 milioni di dosi Scendono i contagi diminuiscono le vittime 125 nelle ultime 24 ore Cala il tasso di positività all’una e 6% ridoterapie Intensive con questi dati che fanno ben sperare dal domani tutta Italia tornerà in giallo mentre egizia via gradualmente verso la normalità Come dice il premier draghi riaprono le attività dagli impianti di sci agli stabilimenti balneari e questo è il primo weekend con il coprifuoco fino alle 23 Ischia diventa isola covid free i consumi ancora stentano tra paura dei contagi e difficoltà economiche ma c’è un comparto che tiene spinge su una digitalizzazione che ancora spinge su una digitalizzazione che era ancora al palo quello delle aziende alimentari della grande e piccola distribuzione se Nel 2020 i consumi erano scesi di 123 miliardi Come calcola Confesercenti su dati Istat e la diminuzione è stata diseguale fra le voci di spesa pesante ribasso per turismo e tempo libero per Natale ristorante d’esempio meno 43 miliardi cresce il consumo alimentare + 2 miliardi e 8 di euro lo sport in chiusura calcioserie a ieri tre anticipi dell’ultima giornata di campionato Il Genoa ha vinto in trasferta sul Cagliari per 10 la Sampdoria ha battuto il Parma Marassi per 3000 invece tra Crotone Fiorentina oggi le altre partite dell’ultima giornata si inizia alle 15 con Inter Udinese a seguire 20:45 tutte le altre ovvero Atalanta Milan Bologna Juventus Sassuolo Lazio Torino Benevento Napoli Verona e Spezia Roma è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa