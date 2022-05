Ultime Notizie Roma del 23-05-2022 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione stasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno la guerra in Ucraina in primo piano quasi 30 mila i soldati russi morti dall’inizio del conflitto secondo quanto riportato dal intelligence britannica nei primi tre mesi la Russia si stava davanti a dei numeri i soldati uccisi simili a quelli registrati nei 9 anni di guerra in Afghanistan Longa non fa una stima dei soldati morti ma evidenzia su report pubblicato su Twitter l’elevato tasso di vittime dovuto ad una serie di fattori fra cui un approccio al comando che era affatto e fallimenti sul campo di soldati uccisi ha parlato anche zielinsky dicendo che l’Ucraina ogni giorno sul fronte orientale perde dai 50 ai 100 militari intanto arriva la prima condanna per crimini di guerra un Sergente Russo dovrà scontare l’ergastolo Vaiolo delle scimmie con quello registrato oggi ad Arezzo sono saliti a 4 i casi in Italia tuo mailidentificato giovedì all’ospedale Spallanzani di Roma anche il soggetto risultato positivo ad Arezzo era reduce da un viaggio alle isole Canarie dopo un consulto con il proprio medico di base l’uomo è stato preso in carico nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Donato di Arezzo dove sono rapidamente stati riscontrati i sintomi tipici della malattia i tre casi precedenti a quelle marzo in Toscana sono tutti ricoverati allo Spallanzani l’uomo di Arezzo risultato positivo al virus del Vaiolo delle scimmie aveva sostenuto un viaggio alle isole Canarie era rientrato il 15 maggio la ASL Toscana Sud Est e spiega nella nota diffusa che il 32enne giorni tra il 15 e il 20 maggio non ha avuto contatti con i familiari in quanto vive da solo il giorno 20 si è fatto visitare dal proprio medico di base che lo hai indirizzate agli ambulatori di malattie infettive Dove è stato immediatamente preso in carico ai medici dalle parti in quanto presentava delle lesioni cutanee oggettive per infezione successivamente arrivato il confronto con Istituto Spallanzani che ha confermato il sospetto clinico in quanto le lesioni risultavano simili a quelle dei tre pazienti da loro ricoverati non vi sono al momento elementi di particolareoccupazione Ovviamente la situazione va monitorate però un chiaro Esempio di come trasferimento di patologia dagli animali all’uomo che hanno una realtà con cui fare i conti rispetto alle quali dobbiamo farci trovare preparati dice Franco Locatelli presidente Consiglio Superiore di Sanità parlando dei casi di Vaiolo delle scimmie in Italia calcio Serie A nella notte dei festeggiamenti del Milan scudetto numero 19 arrivato grazie alla vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo ha Stefano Pioli tecnico Rossonero subito dopo la premiazione gli è stata strappata dal collo la medaglia invasione di campo di tipo direzione via generato un bel po’ di confusione sul prato del Mapei Stadium anche piove è stato preso d’assalto dai rossoneri tra un selfie e l’altro Chi è stata rubata la medaglia ricordo che Pioli non potrà costruire in bacheca nel post-partita arrivato l’appello dell’allenatore nativo di Parma mi hanno strappato la medaglia Nel corso delle Celebrazioni se potete fare qualcosa Vi ringrazio è l’unica che ho un appello per riavere un oggetto dal valore simbolico inestimabile intanto e subito partita la Caccia al ladro le telecamere del Mapei potrebbero aver registrato il momento in cui piùoggetto del furto era l’ultima notizia per il momento l’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa