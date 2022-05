Ultime Notizie Roma del 23-05-2022 ore 20:10

romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione la Lucia sta valutando il piano di Patty ho proposto dall’Italia per trovare un accordo sul Ucraina ha detto il viceministro degli Esteri Russo citato dalla tazza abbiamo ricevuto di recente non stiamo valutando ha fermato numero 2 della diplomazia di Mosca dal canto suo aveva già fatto sapere che stava studiando il piano messo a punto da Roma per mettere fine alla guerra ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Mosca ieri aveva fatto sapere di essere continuato i negoziati che sono stati fermati su iniziativa della parte Ucraina abbiamo compiuto un grande errore nel 2014 e non possiamo ripeterlo oggi ha fermato la vice ministra degli Esteri Ucraina riprendo già l’annessione della Crimea la propaganda russa che l’ha giustificata intanto tutti i generi dell’acciaieria a detenuti nel donice che saranno processati da una tribunale lo Annuncia il capo dell’auto proclamata Repubblica degli Stati Unitisalutano l’invio di truppe kit per proteggere l’ambasciata americana mentre Mosca si dice pronta a riprendere i colloqui con l’Ucraina solo chi ha il diritto di decidere il suo futuro dice il presidente polacco Duda dopo le voci in Europa secondo quali l’Ucraina Dovrebbe chiedere alcune richieste di Putin e il presidente russo riceverò oggi lukashenko escalation militare nel donbass il cremino lancia l’attacca la regione di Luca che la Francia nell’Unione Europea ci vorranno quindici vent’anni torniamo in Italia Lungo applauso ha accolto oggi il capo dello Stato Sergio Mattarella al Foro Italico di Palermo dove ci sono commemorate le stragi di Capaci e di via D’Amelio in cui perse la vita Giovanni Falcone la moglie Francesca Morvillo Paolo Borsellino e gli agenti della scorta Giovanni Falcone non ti abbandono mai alla rassegnazione alla indifferenza Ma ti piace guidare senza timore dalla visione che la sua Sicilia l’intero nostro paese si sarebbero liberati dalla criminalità mafiosa questa visione gli conferiva alla determinazione per proseguire con decisione le forme subito le spietate attraverso le quali si manifesta all’illegalità mafiosa ha detto Mattarellada Palermo a concluso il capo dello Stato la fermezza del suo operato nasceva dalla radicata convinzione che non vi fossero alternative al rispetto della legge a qualunque costo anche quello della vita ma gliel’ho delle scimmie arrivata la prima sequenza è tornata on-line è stato tenuto in Portogallo da un gruppo di ricerca a Lisbona il virus che sta preoccupando diversi paesi del mondo sembra molto simile a quello che aveva causato dei casi in vari paesi tra cui la Gran Bretagna Singapore Israele nel 2018/19 nel 2018 ci sono stati 3 casi nel Regno Unito dopo che una persona tornata dalla Nigeria infettato altri due membri della sua famiglia anche timidi altri paesi stanno seguendo campioni virali ma quello portoghese il primo a rendere una sequenza Intanto sono 15 le persone in isolamento nel Lazio per infezioni sospette da Vaiolo delle scimmie mentre il roverati allo Spallanzani rimangono tre tutti in buone condizioni cliniche dichiara l’assessore alla Sanità della regione Lazio il quarto caso di Vaiolo preso in carica da Rizzo dopo aver viaggiato le Canarie è un uomo ed è stato confermato dall’istituto Spallanzani era l’ultima notizia per il momento l’informazione torna la prossima edizione

