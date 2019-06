Ultime Notizie Roma del 23-06-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabri Luigi in studio gli Stati Uniti Hanno lanciato una Cyber offensiva contro un gruppo di intelligenza iraniano che gli 007 statunitensi credono sia dietro l’attacco alle petroliere nel golfo dell’oman l’operazione dello vs Cyber Command è venuta lo stesso giorno in cui il presidente Donald Trump ha fermato i raid aerei contro stazioni radio e batterie missilistiche all’Europa gli italiani stanno regalando decine di miliardi da anni adesso basta la lega vuole anticipare la manovra economica dell’estate non c’è tempo da perdere queste le parole di Matteo Salvini che riaccende lo scontro nel governo e con il Movimento 5 stelle ieri manifestazione per il sud di CGIL CISL e UIL a Reggio Calabria in 25hanno sfilato anche contro la flat Tax e ritenuta iniqua sbagliata e dannosa per il sud dai 5 Stelle Alessandro Di Battista accusato Salvini Berlusconi darsi sempre di più non rispondo alle polemiche montate ad arte tra me e Luigi Domani lo chiamo ed è tutto a posto Non mi interessa assolutamente questa polemica quindi non mi ci infilo ha detto di Battista se l’esponente pentastellato il leader leghista vuole mandare tutto all’aria per me notturna conto personale e la cronaca è stato arrestato per omicidio Jacob l’ivoriano di 27 anni che ieri pomeriggio a Cremona ha ucciso a coltellate la figlia Gloria di 2 anni l’uomo è in pericolo di vita dopo le ferite che se provocato tanto suicidio qua si stava separando dalla moglie ed aveva avuto la bambina in custodia per qualche ora sport calcio europeo Under 21 l’Italiaha battuto il Belgio 3 a 1 a Reggio Emilia ma finisce seconda nel suo girone prima la Spagna per differenza reti dopo il 50 alla Polonia ora gli azzurrini per andare in finale devono sperare di essere i migliori secondi di 3 gironi in Formula 1 oggi si corre il Gran Premio di Francia la prima fila è tutta Mercedes con Hamilton in pole davanti al compagno di squadra botta terza posizione in griglia per la Ferrari di Leclerc Settimo fatal è tutto della redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa