Ultime Notizie Roma del 23-06-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale non è Buongiorno della redazione appuntamento con informazioni e Luigi in studio gli Stati Uniti Hanno lanciato una Cyber offensiva contro un gruppo di intelligenza iraniano che gli 007 statunitensi ritengono sia dietro all’attacco alle petroliere nel golfo dell’oman la canzone della Juve Cyber Command è avvenuta lo stesso giorno in cui il presidente Trump ha fermato i raid aerei contro stazioni radio le batterie missilistiche in Iran nel mirino di Washington in particolare sistema di controllo dei lanciamissili iraniani i deputati del parlamento iraniano cantano intanto morte all’America e accusano gli Stati Uniti di essere dei terroristi il libro della Salvini in pressing sul premier Conte sul alleato di governo Di Maio basta miliardi e sangue all’Unione Europea dice il Ministro dell’Interno lavoriamo allo shock fiscale e anticipiamo la manovra diintanto nuova polemica con Luigi Di Maio che attacca sull’uso dei bolli di stato e non è che risponde tutto certificato pronti a querelare chi dica il contrario ieri la manifestazione per il sud di CGIL CISL e UIL a Reggio Calabria in 25 mila contro la flat Tax e ritenuta iniqua sbagliata e dannosa per il sud Salvini rilancia helicon vocal Viminale a luglio per ragionare su manovra seggi aperti ad Istanbul in Turchia per la ripetizione delle elezioni comunali dopo l’annullamento della vittoria del candidato dell’opposizione è Crème imamoglu del Lotto del 31 marzo scorso sono oltre 10 milioni e mezzo e residenti chiamati alle urne fino alle 17 di oggi 16 in Italia imamoglu che secondo i sondaggi parte leggermente favorito Speed l’ex premier binali yildirim dell’HP del presidente resep tape erdogan il quale ha fortemente voluto questo ritorno alle urne tra molte proteste interne e Intercalcio europei under 21 Italia ha battuto il Belgio 3 a 1 a Reggio Emilia ma è finita la seconda nel suo girone dietro la Spagna che ha battuto la Polonia 50 Ora gli azzurrini devono sperare di essere migliore di secondi di 3 gironi per andare in semifinale in Formula 1 oggi si corre il Gran Premio di Francia la prima fila è tutta Mercedes con Hamilton in pole davanti al compagno di squadra botta se terza posizione in griglia per la Ferrari di Leclerc Settimo è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa