Ultime Notizie Roma del 23-06-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio gli Stati Uniti Hanno lanciato una sede o pensi va contro un gruppo di intelligenza iraniano che gli 007 statunitensi ritengono sia dietro l’attacco alle petroliere nel golfo dell’oman l’operazione della Us Hyper mandi avvenuta lo stesso giorno in cui il presidente Trump ha fermato i raid aerei controra dalle batterie missilistiche in Iran nel mirino di Washington in particolare sistemi di controllo dei lanciamissili Rania i deputati del parlamento iraniano cantano intanto morte all’America e accusano gli Stati Uniti di essere dei terroristi il consigliere di Trump Bolton mette in guardia Tirana non risponde terranostra prudenza con la debolezza un evento ottiene un ventinovenne di Empoli residenti a Lastra a Signa sono morti questa mattina per un incidente stradale sulla firenze-pisa-livornotra Montopoli e Santa Croce sull’Arno in direzione Firenze e che ha coinvolto Tre mezzi Erano su una Polo che si è capovolta ferito e trasportato all’ospedale una persona che viaggiava su una Golf illesa una famiglia di quattro stranieri che si trovavano su una Megane il conducente della Polo a quanto ricostruito dalla polizia stradale non avrebbe visto fermi in corsia di marcia la Golf che tamponato la Mégane II incidente in un tratto rettilineo ed è probabile a quanto riferito dalla Polstrada che la causa sia da attribuirsi alla distanza e alla sorte velocità il governo etiope sventato un colpo di stato nella regione settentrionale dia marah lho annunciato il premier a via violente sparatorie sono andate avanti per diverse ore di Internet è stato oscurato tra le vittime dell’attacco il capo di stato maggiore delle forze di sicurezza ucciso dalla sua guardia del corpo in un incontro ufficiale è stato invece ucciso ildello stato di amare Teatro del tentato golpe ed il suo principale consigliere il capo delle Forze Speciali assicurato che la maggior parte degli ufficiali golpisti e dei loro sostenitori sono stati arrestati nella cronaca è stato arrestato per omicidio Giacomo e danno qua o ivoriano di 27 anni che ieri pomeriggio a Cremona ha ucciso a coltellate la figlia Gloria di 2 anni l’uomo è in pericolo di vita dopo aver tentato il suicidio si stava separando dalla moglie e aveva avuto la bimba in custodia per qualche ora è tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa