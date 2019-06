Ultime Notizie Roma del 23-06-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione domenica 23 giugno in studio a Giulio Ferrigno e ne arriva una delle più intense ondate di caldo dell’ultimo decennio in Europa con il ponte di 40 gradi anche in Italia in particolare al centro-nord secondo i meteorologi l’ultima settimana di giugno sarà rovente con temperature record in alcune capitali europee del 27 il 29 giugno per notifiche di 37 40° in città come Torino Milano Bologna Roma Frosinone Rieti Sassari per far fronte alla quale i medici negli ospedali del Molise la ministra della Difesa trenta confermata Campobasso per governo valuta l’invio di medici militari perché non è che è morto un ragazzo di 25 anni che ieri ha scavalcato per entrare all’università La Sapienza di Roma Mattia Reciso l’arteria femorale il giovane era stato portato in gravi condizioni al Policlinico Umberto Primo Dov’è l’operazione di urgenza non è riuscita a salvargli la vita Cambiamo argomento il presidente dellaprogramma della inviata al comitato promotore di Milano Cortina un video messaggio di sostegno alla candidatura italiana per le Olimpiadi Invernali 2026 che sarà proiettato domani a Losanna e la presenta Prima della decisione del Pio il video di 2 minuti ma sorella ribadisce il suo pieno sostegno alla candidatura italiana i bookmaker inglesi danno milano-cortina Favorita su Stoccolma di 82 delegati potranno oggi intorno alle 18 l’annuncio della candidatura vincitrice dopo 8 mesi di tetta tetta ultima notizia in chiusura di cronaca tragedia nella notte a Nettuno vicino Roma un po’ meno di 20 anni che era nella stazione ferroviaria foto dopo l’una di notte insieme ad alcuni amici probabilmente per una bravata è salito su una carrozza di un treno è stato al binario ed è rimasto folgorato dai cavi dell’alta tensione e coordina le indagini della procura di Velletri che ha disposto l’autopsia a quanto ricostruito il giovane era in compagnia di quattro amici tra cui una ragazza e un minorenne che hanno dato l’allarme è tutto grazie per averci seguito le newsla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa