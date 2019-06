Ultime Notizie Roma del 23-06-2019 ore 20:10

Roma Daily News radiogiornale con informazioni Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in apertura il leader del MoVimento 5 Stelle alza la voce. chi in buona o cattiva Fede destabilizza il movimento perché in questo modo serva Di Maio destabilizza che la capacità di orientare le scelte di governo stiamo governando nazione Italia non stiamo giocando a RisiKo ognuno porti avanti e tuono che è chiamato ad assolvere afferma senza citare Di Battista quanto lega per di maglia da incoscienti destabilizzare il governo nel momento della difficile trattativa con l’Unione Europea intanto la senatrice Paola Nugnes annuncia l’intenzione di lasciare il movimento per passare ad un comizio di Maio vuole tradire la promessa del taglio dei parlamentari dovrebbe dimettersi non passare al mito replica il vicepremier gli esseri gli Stati Uniti Hanno lanciato una Cyber offensiva contro un gruppo diDamiano che gli 007 statunitensi ritengono sia dietro l’attacco alle petroliere nel golfo dell’oman l’operazione della Juventus Cyber Command è venuta lo stesso giorno in cui il presidente Donald Trump amatilah idea di controra dalle batterie missilistiche in Iran nel mirino di Washington sistemi di controllo di lancia missili iraniani deputati del parlamento Cantami tanto morte all’America che accusano gli Stati Uniti di essere errori ma il consigliere di Trump volta una mette in guardia a Tirana non compro niente la nostra prudenza quella debolezza le tue parole la cronaca ancora sangue sulle strade le vittime avevano tutte meno di 30 anni per vent’anni che tornavano probabilmente da una serata in discoteca sono morti in Calabria un incidente stradale sulla trasversale delle Serre nei territori della di Vibo Valentia viaggiavano su un auto che si è sposata con un autocarro un quarto giovane modo non grave l’ho vista del camion Mi Toscana Intanto una ventottenne una 29enne di Empoli presidenti a Lastra a Signa in provincia di Firenze sono morti per un incidente sullaFirenze Pisa Livorno che ha coinvolto Tre mezzi Erano su una Polo che si è capovolta chiuderai la caldo record in arrivo una delle più intense ondate dell’ultimo decennio nero fa con punte 40 gradi anche in Italia in particolare al centro-nord secondo i meteorologi e l’ultima settimana di giugno sarà rovente con temperature record in alcune capitali europee dal 27 al 29 con picchi di 37 40° in una città come Torino Milano Bologna Roma Frosinone Rieti Sassari per far fronte la carenza di medici non gli ospedali del Molise la ministra della Difesa trenta intanto ha confermato a basso del governo valuta l’invio di medici militari è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa