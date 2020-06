Ultime Notizie Roma del 23-06-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’ipotesi di una questione dell’IVA già adottata in Germania per ridare ossigeno all’economia colpita dall’emergenza covid è molto costosa sottolinea il premier Conte ma potrebbe essere valutata per un breve periodo di tempo per il governatore di bankitalia Visco serve una riforma complessiva Salvini Finger ogni taglio delle tasse avrà l’appoggio della lega di Maio la politica sia concreta ora serve una vera riforma fiscale per sostenere Chi era alzato la saracinesca tra le difficoltà l’amministratore delegato di Leonardo profumo si dissocia dall’attacco di Confindustria governo non condivido la posizione di Bonomi dice tg2post Invitando a lavorare insieme per la ripresa accordo nel centro-destra sui candidati alle le cancellerie europee premono per un buon compromesso con i paesi frugali su recovery Fund oggi Macron vedrà L’Olandese Route è il ministro tedesco massa si dice che ho 38Te l’ho detto ieri al ministro degli Esteri Di Maio che oggi riceve a Roma il suo omologo olandese anche da Bruxelles si guarda con fiducia le trattative in corso Anche perché ho mancato accordo segnala una fonte vicina al dossier avrebbe conseguenze troppo gravi intanto ma cronaca cara Turchia dopo l’incidente navale nel Mediterraneo nell’ambito di un’operazione invidia che ha definito una delle migliori dimostrazioni della morte cerebrale della nato il decreto con le nuove norme in materia di intercettazioni approda oggi in aula alla camera accompagnato da 130 nelle menti quasi tutti delle opposizioni In scadenza a fine mese a fare scontato che il governo Porra la fiducia sul testo approvato dal Senato Intanto il rilancio riprende il suo cammino in commissione bilancio Comune emendamento del governo per l’anticipo della cassa integrazione covid il decreto semplificazioni che rischia un rinvio scoppia la polemica sulla Fibra dopo che Beppe Grillo ha denunciato in un posto quello che ritiene il completo fallimento dell’esperimento Open Fiber la società che avrebbe dovuto spingere lo sviluppo della fibra in tutta Italia sostenendo la necessità di una rete unica ideaperconte una delle modalità che potrebbero essere sperimentate per la società Grillo è male informato è un progetto strategico in piedi ogni nuova decisione deve essere ponderato Non può essere assunta senza una discussione adeguato alla base di qualche posto su internet scontri davanti alla casa bianca nella notte italiana dei manifestanti hanno cercato di abbattere la statua di Andrew Jackson nelle presidente americano responsabile della deportazione Forzata dei Nativi ricami idolo di Donald Trump imediatamente elicotteri hanno sorvolato la zona mentre la polizia usato Spray al peperoncino contro i manifestanti formando un cordone per proteggere l’assalto alla Casa Bianca una dichiarazione del balcone sul accordo commerciale Stati Uniti Cina finito Dopo gli screzi sull’origine della pandemia fa tremare i mercati ma subito dopo Lui stesso si dice travisate Trump rassicura la corda intanto sospesi alcuni posti di lavoro apine apine h2s registrato 183.000 nuovi contagi da coronavirus in 24 ore il numero più alto in un solo giorno dall’inizio della famiglia chein molti paesi mentre in Italia rallentano le infezioni e si svuotano le terapie Intensive negli Stati Uniti 425 morti in 24 ore i contagi totali sono 2,31 milioni e dei Cerchi 120190 tre in Brasile 663 nuovi decessi in tutto oltre 51.000 a fronte di milioni 100 6470 contagi in Italia Cala il numero delle vittime 23 di cui non guardi solo tre dei contagiati terapie Intensive in nove regioni un uomo di 59 anni e il figlio di 28 sono rimasti feriti dopo l’incontro occidentali con un orso Boschi del Trentino secondo quanto ricostruito il giovane si stava Inoltrando lungo un sentiero Seguita a poca distanza dalle capre quando si è trovato davanti L’orso caduto a terra è stato torno dalla minale il padre ha accettato di prenderlo riportando la frattura di una gamba in più punti entrambi sono ricoverati in ospedale sono stati avviati accertamenti sull’accaduto e sono arrivate una dopo l’altra ieri sera alle notizie della morte del redi Batman Joel Schumacher dell’autore Charles Webb ispirò il film Il laureato scomparso a nessuno dei calciatori italiani più amati Pierino Prati a lungo centravanti del Milan poi della Roma e della nazionale le confeziono magie in coppia con Gianni Rivera ed è tutto può proseguimento che ascolto

