Ultime Notizie Roma del 23-06-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio tesi di una riduzione dell’IVA già adottata in Germania per ridare ossigeno all’economia colpita dall’emergenza covid è molto costosa sottolinea il premier Conte ma potrebbe essere valutata per un breve periodo di tempo per il governatore di bankitalia Visco serve una riforma complessiva Salvini stringe ogni taglio delle tasse avrà l’appoggio della lega di Maio avverte la politica sia concreta ora serve una vera riforma fiscale per sostenere Chi è rialzato alla saracinesca tra le difficoltà il segretario della CGIL Landini mette le mani avanti chiede di abbassare prima le tasse sul lavoro e bacchette il governo parla troppo adesso servono i fatti le cancellerie europee premono per un compromesso con i Paesi poveri Pound oggi Macron vedrà L’Olandese rutaele ministro tedesco ma si dice cautamente ottimista l’ho detto ieri il ministro degli Esteri Di Maio che oggi riceve a Roma il suo Moro con landese anche da Bruxelles si guarda comele trattative in corso Anche perché ho mancato accordo segnala una fonte vicina al dossier avrebbe conseguenze troppo grasso punta sempre in alto la curva della pandemia del coronavirus in America Latina anche se dalle percentuali di crescita dei contagi di morti sono nella parte bassa della media il paese più colpito nell’aria resta il Brasile dove nelle ultime 24 ore contagiati hanno raggiunto quota un milione 106.400 pianta di cui 51271 morti negli Stati Uniti le vittime nelle ultime 24 ore sono state 425 e i contatti hanno raggiunto quota 2,31 milioni rampa sospeso fino alla fine dell’anno alcuni visti di lavoro negli Stati Uniti per tutelare i lavoratori americani durante la ripresa economica critiche da Amazon Google e Twitter competitività a rischio Washington per una nuova manifestazione contro il razzismo è la violenza del paese ai manifestanti hanno cercato di rimuovere la statua di Andrew Jackson in Lafayette square in Piazza vicino alla Casa Bianca e la PoliziaSpray al peperoncino lo staff della Casa Bianca ha chiesto ai giornalisti di lasciare l’edificio giallo negli Stati Uniti per le parole del Falco Peter Navarro consigliere del presidente Trump secondo il quale il Tycoon ha deciso di mettere fine l’accordo commerciale con la Cina sulla scia di informazioni di intelligence secondo le palle l’origine del coronavirus sei in un laboratorio di Guam la torta è finita avrebbe detto Navarro provocando forti tensioni sui mercati con forte calo dei futures sugli indici di Wall Street quali mediata marcia indietro lo stesso Navarra detto che le sue parole erano state estrapolate dal contesto e anche Trump si è affrettato a chiarire che l’accordo commerciale con la Cina è completamente intatto scoppia la polemica sulla Fibra dopo che Beppe Grillo ha denunciato in un post quello che ritiene il completo fallimento dell’esperimento Open Fiber la società che avrebbe dovuto spingere lo sviluppo della tutta Italia sostenendo la necessità di una rete unica idea buona per con te una delle modalità che potrebbero essere sperimentate per la società Grillo è male informato è un progetto strategico di ognivisione deve essere ponderate non può essere assunta senza una discussione adeguata sulla base di qualche posto su Internet i carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere agli arresti domiciliari mi sono del GIP del tribunale su richiesta della dda nei confronti di 10 persone legate al mandamento mafioso di San Lorenzo Tommaso Natale obiettivo principale dell’operazione era il boss Giulio caporrimo tornato in carcere per la terza volta in tre anni a Catania un’operazione condotta dalla polizia portato all’esecuzione di un’ordinanza cautelare in carcere per oltre 50 indagati del clan cappello Bonaccorsi coinvolti anche moglie e figli del Boss e sono arrivata una dopo l’altra ieri sera le notizie della morte del regista di Batman Joel Schumacher dell’autore Charles Webb che ispirò il film Il laureato comparso anche uno dei calciatori italiani più amati di Pierino Prati a lungo centravanti del Milan poi della Roma e della nazionale confeziono magia in coppa con Gianni Rivera E questa era l’ultima notizia voi tutti Ancora auguri di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa