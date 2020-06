Ultime Notizie Roma del 23-06-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio stabile nuova curva epidemica in Italia con 218 nuovi casi contro 224 di domenica per un totale di 238720 persone colpite da covid 19 dall’inizio della pandemia i decessi sono 23 incontri 24 di domenica nuovo minimo Dunque dal 2 marzo le vittime totali sono 30 4657 aumentano i guariti 533 ieri contro i 440 di domenica per un totale di 180 3426 il numero delle persone attualmente positive scende tutti gli altri 335 unità e oggi sono a 637 e quanto emerge dal bollettino della Protezione Civile sono state arrestate 12 persone nell’ambito di un’inchiesta per presunte tangenti sugli appalti Per le forniture dellaDanese Play coinvolti ci sarebbero alcuni dirigenti dell’ ATM l’azienda di trasporti milanesi a condurre l’operazione della Guardia di Finanza di Milano mafia colpo al mandamento San Lorenzo 10 arresti in carcere il boss le pose sono di associazione per delinquere di tipo mafioso estorsioni aggravate furto aggravato violazione delle prescrizioni imposte Dalle misure preventive di box si sarebbero incontrati anche sul gommone al largo di Palermo Emilio Fede arrestato per evasione dai domiciliari era cena in un ristorante di Napoli l’ex direttore del TG4 era appena arrivato da Milano per andare con la moglie il suo ottantanovesimo compleanno i carabinieri in borghese lo hanno individuato invitato a rientrare in albergo e voltiamo ancora pagina nel ruolo che non posso che cercare di essere ottimista e da luglio del 2019 che dialoghiamo con il governo per cercare un componimento della situazione così l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi sottolineando che ovviamente abbiamo messitutte le azioni di tutela necessarie sia nei confronti dell’Europa che dei Tribunali amministrativi per salvaguardare gli interessi dell’azienda parliamo di 7000 dipendenti di 7 miliardi di investimenti pronti a partire contro già esecutivi approvati quindi un quadro di riferimento complesso che deve essere considerato un valore per il sistema paese ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa