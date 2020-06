Ultime Notizie Roma del 23-06-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio sono state arrestate 12 persone nell’ambito di un’inchiesta per presunte tangenti sugli appalti Per le forniture della metropolitana milanese tra i coinvolti ci sarebbero alcuni dirigenti dell’ ATM l’azienda di trasporti milanesi a condurre l’operazione la Guardia di Finanza di Milano mafia colpo al mandamento San Lorenzo 10 gli arresti torna in carcere box le accuse sono di associazione per delinquere di tipo mafioso estorsione e furto aggravato violazione delle prescrizioni imposte Dalle misure preventive i boss si sarebbero incontrati anche sui gommoni al largo di Palermo Emilio Fede arrestato per evasione dai domiciliari era un ristorante di Napoli l’ex direttore del TG4 appena arrivato da Milano per festeggiare con la moglie e il suo ottantanovesimo compleanno e carabinieri in borghese lo hanno individuato è invitato a rientrare in albergoquarta notte trascorsa in terapia intensiva per Alex Zanardi al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena Dove si trova ricoverato da venerdì sera dopo l’intervento neurochirurgico per i traumi al Volto riportati a seguito dell’incidente con la bike contro un tir lungo la strada Provinciale 146 nel comune di Pienza in provincia di Siena le condizioni del paziente sono stabili non si sono registrate novità significative fa sapere l’ospedale d’atleta continua a essere tenuto in coma farmacologico un nuovo bollettino medico Sara emesso nelle prossime ore e chiudiamo con la borsa quelle europee di slancio dopo che il presidente americano Donald Trump ha chiarito che l’accordo commerciale con la Cina intatto a fornire l’ottimismo anche il dato PMI dell’eurozona tra le razze Francoforte la migliore con il basta + 2,0 * 5 Parigi sale del 155 mentre è Londra più causa e anche Milano è sempre di buon passo con il vizio bimba più67% con l’evidenza ti butti fiat-chrysler Atlantia lo spread tra il Btp e Bund è sui 169 punti base ed è tutto buon proseguimento di Ascolta

