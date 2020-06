Ultime Notizie Roma del 23-06-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’ex direttore del TG4 Emilio Fede è stato arrestato a Napoli per evasione dagli arresti domiciliari ieri sera come riporta il quotidiano Roma stava cenando sul lungomare con la moglie in occasione del suo ottantanovesimo compleanno Fede deve dare altri 4 anni e servizi sociali non avrebbe atteso l’autorizzazione del giudice di sorveglianza per trasferirsi da Milano a Napoli Fede sottolineano fonti a lui vicine avrebbe comunicato il suo spostamento ai carabinieri di Segrate è stato terrorizzante raccontato Fede mi sono venuti ad arrestare come fossi il peggiore dei delinquenti Bisogna resistere agli attacchi contro lo stato democratico che oggi assumono la forma meno violenta ma ugualmente letale delle oggi che compromissorie dell’ indifferenza lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio per l’anniversario dell’uccisione del giudice Mario Amato Alessandro sempre dato tanto al Movimento 5 StelleIn che modo può dare supporto al Movimento 5 Stelle in futuro Non entro nel merito di singole candidatura o singole persone Siamo gli scritti e sono loro a scegliere qualunque cosa importante per il MoVimento 5 Stelle per la direzione del MoVimento 5 Stelle così il fondatore di Russo Davide Casaleggio in un’intervista rilasciata a fanpage.it e punta sempre in alto la curva della coronavirus in America Latina che ha superato i 2 milioni di contatti e si avvicina e centomila morti il paese più colpito nell’area resta il Brasile i contagiati hanno raggiunto quota un milione 106470 Stati Uniti le vittime nelle ultime 24 ore sono state 425 i contatti hanno raggiunto i 2,31 milioni stampa sospeso fino alla fine dell’anno alcuni visti di lavoro negli Stati Uniti per tutelare i lavoratori americani durante la ripresa economica critiche da Amazon Google e Twitter competitività a rischio in Russia contagi sono quasi 600 mila i morti 8359 che abbiamoAlexander che uno dei quattro agenti di polizia accusati dell’omicidio di Giorgio Floyd è uscito di prigione dopo il pagamento di una soluzione di 750000 dollari Ma è stato riconosciuto affrontato da una donna che ho anche filmato mentre faceva la spesa sabato nel Minnesota Quindi sei fuori di prigione e fai shopping tranquillamente come se non avessi fatto nulla l’ho affrontato la donna nel video si vede che anche rispondere capisco Mi spiace prendere forse vado via anche la donna ha risposto noi vogliamo che tu abbia le tue cose vogliamo che tu sia rinchiusa alta attenzione a Washington per una nuova manifestazione contro il razzismo è la violenza nel paese i manifestanti hanno cercato di rimuovere la statua di Andrew Jackson in Lafayette Square la piazza vicino alla Casa Bianca La polizia ha reagito utilizzando Spray al peperoncino Lo stato ha chiesto ai giornalisti di lasciare l’edificio 13 persone sono state arrestate dal nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano nell’ambito di un’inchiesta su presunte tangenti appalti truccatiarrestati figura Paolo Bellini dirigente dell’ ATM responsabile degli impianti di segnalamento automazione delle linee metropolitane oltre due manager at ferroviarie uno di Stephen Mobility al centro dell’inchiesta della procura di Milano ci sono 8 parti del 150 milioni di euro il PM grato spiega che è stata accertata l’esistenza di un sistema di metodiche alterazione di gare a evidenza pubblica ed epica tiemme.spa torno la figura di Bellini al quale vengono contestate presunte tangenti per €125000 tra il 2018 e il 2019 nel ruolo che ricopro non posso che cercare di essere ottimista luglio del 2019 che dialoghiamo con il governo per cercare un componimento della situazione lo ha detto a Radio 24 l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi sottolineando ovviamente non mi Spinazzo tutte le azioni di terra necessarie sia nei confronti dell’Europa che dei Tribunali amministrativi per salvaguardare gli interessi dell’azienda ed è tutto buon proseguimento di Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa