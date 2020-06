Ultime Notizie Roma del 23-06-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ancora l’augurio di una Ben ritrovati all’ascolto un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio Andiamo a Milano tangenti su appalti veramente o 13 arresti tra cui il dirigente dell’azienda ATM Greco gare truccate tra gli indagati nell’operazione della Guardia di Finanza che dura un dirigente responsabile degli impianti di segnalamento e automazione delle linee metropolitane e facciamo il punto i nuovi casi in Italia di coronavirus sono 218 Per un totale di 238720 contagiati dall’inizio della pandemia i morti salgono al 30 4657 monito del professor Locatelli membro del CTS attenzione contagi che vengono da fuori dal nostro paese lo MS avertelo per ogni caso ne ha un potenziale salvavita per i pazienti di covid 19 in condizioniin Cina ci sono 22 nuovi contagi 13 a Pechino l’enac Avvia istruttoria e sulla mancata erogazione dei rimborsi da parte delle compagnie aeree sotto osservazione per i voucher 7 le regioni senza nuovi casi Puglia Friuli Venezia Giulia Sicilia Umbria Sardegna Valle d’Aosta e Basilicata 12V regioni senza nuovi morti Marche Campania Puglia e Sicilia friuli-venezia Giulia trentino-alto Adige Umbria Sardegna Valle d’Aosta Calabria Molise e Basilicata terapia intensiva è vuoto in nove regioni in Germania l’indice o sale a 2,88 e cambiamo argomento Emilio Fede arrestato a Napoli per evasione dai domiciliari il giornalista è stato individuato ieri sera ad alcuni carabinieri in borghese mentre cenava con la moglie in un ristorante in occasione del suo 80esimo compleanno arrestato Come posti peggiori delinquenti commenta Fede andiamo nelle stagioni di tensione davanti alla Casa Bianca attaccata alla sagra di Andrew Jackson alcuni manifestanti hanno cercatodi abbattere La statua dell’ex presidente americano che si trova Lafayette Square sono intervenute le forze dell’ordine che hanno usato stra il peperoncino per disperdere la folla che andiamo in Cina che ha minacciato una risposta appropriata dopo la nuova stretta americana su altri quattro media statali di Pechino assimilati ammissioni stranieri per il controllo attribuito al governo centrale quella americana è un evidente sopra politica dei media cinesi ha detto in conferenza stampa il portavoce del Ministero degli Esteri zalian secondo cui la mostra espone ulteriormente l’ipocrisia della cosiddetta libertà di parola e di scarpe che gli Stati Uniti a mano ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa