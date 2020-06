Ultime Notizie Roma del 23-06-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno l’ex direttore del TG4 Emilio Fede è stato arrestato a Napoli per evasione dagli arresti domiciliari ieri sera come riporta il quotidiano Roma stava cenando sul lungomare con la moglie non Casina del suo ottantanovesimo compleanno che deve scontare altri 4 anni ai servizi sociali non avrebbe atteso l’autorizzazione del giudice di sorveglianza per trasferirsi da Milano a Napoli Fede sottolineano fonti a lui vicine avrebbe comunicato il suo spostamento ai Carabinieri di stato terrorizzante raccontato che il giornalista mi sono venuti ad arrestare come fossi peggiore dei delinquenti coronavirus punta sempre in alto la curva della pandemia in America Latina che ha due milioni di contatti da vicino ai 100mila morti il paese più colpito nell’aria resta il Brasile i contagiati a raggiunto quota un milione 106 mila di cui 51000 morti negli Stati Uniti le vittime nelle ultimeSalvatore sono stati 425 i contatti hanno raggiunto i 2,31 milioni tra un po’ sospeso fino alla fine dell’anno alcuni visti di lavoro negli Stati Uniti per tutelare i lavoratori americani durante la ripresa economica critiche da Amazon Google e tu i compiti di vita a rischio di contagio sono quasi 600 mila i morti 8359 riserva negli Stati Uniti perché uno dei quattro agenti di polizia accusati di omicidio di George Floyd è uscito di prigione dopo il pagamento di una cauzione di 750000 dollari Ma è stato riconosciuto ed affrontato da una donna che l’ho anche il filmato mentre faceva la spesa sabato quindi se puoi di giorni fa shopping tranquillamente come se non avessi fatto nulla le parole della donna nel video si vede il poliziotto rispondere capisco Mi piace prendo le mie cose vado via la donna poi ribattuto non vogliamo che tu abbia le tue cose vogliamo che tu sia rinchiuso da alta la tensione anche a Washington per una nuova manifestazione contro il razzismo è la violenza i manifestanti hanno cercato di rimuovere la statua di Andrew Jackson in Lafayette Square la piazza vicino allaanche la pulizia del giro utilizzando Spray al peperoncino lo staff della Casa Bianca Chi è che giornalisti di lasciare L’edificio è tutto grazie per averci seguito Nel minuto tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa