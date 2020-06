Ultime Notizie Roma del 23-06-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno economia in apertura il Presidente del Consiglio europeo ha convocato un vertice straordinario su recovery phone del bilancio 2021 2027 per il 17 18 a Bruxelles con la presenza fisica dei leaders annunciato il suo portavoce su Twitter si tratta del primo vertice di persona che si tiene dal 22 febbraio il ministro dell’economia Gualtieri sottolinea di un convegno del sole24ore Obiettivo del governo e la riduzione del costo del lavoro Ci sono casi come quello della Germania che ha considerato opportuna abbassare l’IVA ma è un intervento congiunturale spiega il ministro per pochi mesi e per le categorie siamo valutando tutte le opzioni anche questa per Gualtieri non bisogna essere preoccupati per la riduzione delle Entrate che era prevista ed è rimasta in linea con le previsioni o inferiore no a condoniconcludi emergenza coronavirus la procura di Reggio Emilia ha disposto la riesumazione di 18 salme di anziani morti a causa del covid nella casa di carità San Giuseppe di Montecchio Emilia uno dei luoghi più noti della provincia Reggiana per fare l’autopsia riporta La Stampa locale che la notizia anche di 5 persone iscritte nel registro degli indagati dalla PM che ha formulato due cose si di reato omicidio colposo e diritto colposo contro la salute pubblica fra gli indagati c’è anche il parroco di Montecchio la politica in chiusura tensioni nel centrosinistra in vista delle regionali e il segretario del PD Zingaretti attacca gli alleati dalle politiche unite a sostegno del governo Conte prevalgono i noi mai se le divisioni il motivo è ridicolo piega Zingaretti si può governare insieme in Italia ma non una regione o un comune perché questo significherebbe all’ strategica dura la replica del presidente d’Italia Vivaro usato il PD ha scelto da solo tutti i candidati e pretende poi che gli altri gli seguono è tutto grazie per averci seguito letornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa