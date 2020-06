Ultime Notizie Roma del 23-06-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno la lunga pagina dedicata la cronaca è stata depositata un’articolata richiesta di revisione della sentenza che ha condannato a 16 anni di reclusione Alberto Stasi per la tragica morte di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007 per la quale fu ritenuto colpevole l’allora fidanzato della ragazza da fermano Avvocato Laura panciroli nominata da stasi proprio per una completa rilettura della complessa vicenda processuale finalizzato alla sua revisione secondo il legale sono stati individuati e sottoposti al vaglio della competente Corte di Appello di Brescia elementi Nuovi mai valutati prima in grado di escludere una volta per tutte la sua responsabilità in particolare le circostanze su cui era basata la sua condanna solo ora decisamente smentite ci sono elementi anche per proseguire le indagini tu devi legale Che bella cosa una te di fila le condizioni di Alex Zanardisono stabili situazione incoraggiante secondo i medici dell’ospedale di Siena che però hanno deciso di rinviare il risveglio dal coma eventuali decisioni per la valutazione dello Stato neurologico si legge nel bollettino medico verranno presi in considerazione della prossima settimana il campione bolognese resta in prognosi riservata reparto neurologico resta invariato nella sua gravità è il paziente rimane sei dato intubato e ventilato meccanicamente andiamo a Napoli l’ex direttore del TG4 Emilio Fede arrestato per evasione dagli arresti domiciliari Ieri sera stava accennando sul lungomare con la moglie in occasione del suo ottantanovesimo compleanno Fede deve scontare altri 4 anni servizi sociali non avrebbe atteso l’autorizzazione del giudice di sorveglianza per trasferirsi da Milano a Napoli sottolineano fonti a lui vicine il giornalista avrebbe comunicato il suo spostamento ai carabinieri di Segrate è stato terrorizzante le parole di Emilio Fede mi sono venuti ad arrestarla come il peggiore dei delinquenti restiamo a Napoli perché una ragazza di 12 anni è finita in ospedale qualche settimana fa a causa di una sincope In seguito a ripetuti episodi di bullismo via Social compiuti da due compagni pocopiù grandi di lei i ragazzi di 13-14 anni avevano pubblicato sue foto su Instagram l’avrebbero minacciata anche di notte a causa dei suoi chili di troppo i due presunti interessi avrebbero attaccato anche la mamma da giovane che aveva difeso la figlia Rivolgendosi a uno dei genitori dei due bulli La donna ha presentato una denuncia e tutta per il momento Grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

