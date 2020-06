Ultime Notizie Roma del 23-06-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno spazio all’informazione il Presidente del Consiglio europeo ha convocato un vertice straordinario sul recovery phone del bilancio 2021 2027 per il 17 e 18 luglio a Bruxelles con la presenza fisica dei leader annunciato il suo portavoce su Twitter si tratta del primo vertice di persona che si tiene dal 22 febbraio il ministro dell’economia Gualtieri sottolineato un convegno del sole24ore Obiettivo del gol nella riduzione del costo del lavoro Ci sono casi come quello della Germania che ha considerato opportuno abbassare l’IVA ma è un intervento congiunturale spiega il ministro per pochi mesi e telefonai categorie siamo tutte le opzioni anche questa per Gualtieri non al bisogna essere preoccupati per la riduzione delle Entrate che era prevista ed è rimasta in linea con le previsioni o inferiore no a condoni fiscali concludila procura di Reggio Emilia ha disposto la riesumazione di 18 salme di anziani morti a causa del covid nella casa di carità San Giuseppe di Montecchio Emilia uno dei luoghi più calcidia ti della provincia Reggiana per fare l’autopsia riporta La Stampa locale che la notizia anche di 5 persone iscritte nel registro degli indagati dalla PM che ha formulato due protesi Seriate omicidio colposo e delitto colposo contro la salute pubblica tra gli indagati c’è anche il parroco di Montecchio è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

