Ultime Notizie Roma del 23-06-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della relazione appuntamento con l’informazione Gabriella in studio il Presidente del Consiglio Europeo Sharon Michelle ha convocato un vertice europeo straordinario su recovery Found e bilancio 2021 2027 per il 17 e 18 luglio a Bruxelles con una presenza fisica 2 annunciato il suo portavoce su Twitter si tratta del primo vertice di persona che si tiene dal 22 febbraio scorso tensioni nelle centrosinistra in vista delle regionali il segretario del PD attacca gli alleati tra le forze politiche unite a sostegno del governo Conte prevalgono i no il motivo è ridicolo si può governare insieme l’Italia ma non una regione è un comune perché questo significherebbe Alleanza strategica queste le sue parole dura la replica del presidente di Italia viva Rosato il PD ha scelto da solo tutti i candidati e pretende qualche gli altri li seguono queste le sue parole cronavirus e la procuraEmilia disposto la riesumazione di 18 salme di anziani morti a causa del coronavirus nella casa di carità San Giuseppe di Montecchio Emilia uno dei luoghi più falcidiati della provincia Reggiana per fare l’autopsia lo riporta La Stampa locale che dà notizia anche di 5 persone iscritte nel registro degli indagati dalla magistratura che ha formulato due ipotesi di reato omicidio colposo e delitto colposo contro la salute pubblica tra gli indagati c’è anche il parroco di Montecchio una ragazzina napoletana di 12 anni è finita in ospedale qualche settimana fa a causa di una sincope In seguito a ripetuti episodi di bullismo via Social compiuti due compagni poco più grande di lei ragazzi di 13-14 anni avevano pubblicato sulle foto su Instagram l’avrebbero minacciata anche di morte a causa dei suoi chili di troppo i due presunti e avrebbero attaccato anche la mamma la ragazza che aveva difeso la figlia Rivolgendosi a uno dei genitori dei due giovani La donna ha presentato una denuncia è tutto dalla redazione buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa